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Мертвый сезон: Европа потеряла миллиарды из-за России
Мертвый сезон: Европа потеряла миллиарды из-за России - РИА Новости, 02.06.2021
Мертвый сезон: Европа потеряла миллиарды из-за России
Евросоюз стремится как можно скорее открыться для туристов. Но регистрировать российскую вакцину все же не спешит. А значит, в этом году, как и в прошлом,... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:00
2021-06-02T10:15
вакцина astrazeneca
вакцина pfizer/biontech
вакцина "спутник v"
россия
российский фонд прямых инвестиций
евросоюз
johnson & johnson
сергей нарышкин
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюз стремится как можно скорее открыться для туристов. Но регистрировать российскую вакцину все же не спешит. А значит, в этом году, как и в прошлом, лишится десятков миллиардов, которые могли бы потратить россияне. Пока отельеры и рестораторы подсчитывают грядущие убытки, европейские регуляторы опасаются, что Москва усилит геополитическое влияние. В Германии предпочли бы забыть о политике и побыстрее покончить с бюрократическими формальностями — поставок "Спутника V" ждали уже летом. Тянут времяХотя "Спутник V" официально признали в 46 странах мира, среди них только два европейских государства — Венгрия и Словакия. Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) запустил процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины четвертого марта. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. В Москве уверены: затягивают умышленно. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, EMA получила на этот счет "сигналы из высоких кабинетов Евросоюза".В марте агентство Reuters отмечало, что ЕС противится поставкам российского препарата "как пропагандистскому ходу неугодного режима". Хотя закупать незапатентованные вакцины не запрещено.Западные эксперты еще в феврале заговорили о "вакцинной дипломатии" Москвы и Пекина. Россия и Китай заключают контракты на продажу и производство своих препаратов по всему миру для расширения геополитического влияния, считают в ЕС. Однако исподволь, как утверждало Reuters со ссылкой на дипломатические и официальные источники, европейцы присматривались к "экспансии "Спутника". Ведь 450 миллионов населения нужно вакцинировать, а собственных мощностей явно недостаточно. Подсчитали убыткиСтраны ЕС открываются для вакцинированных туристов, но российские — традиционно одни из самых щедрых — пока не в их числе. Европейский рынок от этого явно не в восторге. По подсчетам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), перед экономическим кризисом 2014-го россияне тратили за границей свыше 50 миллиардов долларов в год и входили в первую пятерку по этому параметру. Согласно еще одному допандемическому исследованию — Visa Global Travel Intentions, российский путешественник в среднем расходует 1676 долларов на отдых за рубежом, тогда как европейский — 1174. По прогнозам в следующие два года среднемировой показатель должен был увеличиться на 36 процентов — до 2443 долларов. Причем туристы из России в итоге тратили бы на пять процентов больше, из Саудовской Аравии — на десять меньше, а европеец и вовсе сократил бы бюджет на одну пятую. Но в 2020-м рынок этих денег не увидел, все поглотила пандемия. Прошлогодние потери мирового туризма — рекордные за всю историю. Доходы рухнули на 1,3 триллиона долларов, что в 11 раз больше, чем в кризис 2009-го, констатировали в UNWTO. В частности, турпоток в Европу уменьшился на 70%. Там максимальное падение числа поездок в абсолютном выражении — 500 миллионов. Забыть о политикеНеудивительно, что отрасль стремится наверстать упущенное. Как заявил исполнительный директор Европейского союза, нужно как можно скорее компенсировать беспрецедентные потери туризма. Поэтому рекомендовали разрешить въезд граждан из любой страны, если они привиты вакциной, одобренной ВОЗ и EMA. Пока в списке Pfizer, Moderna, Johnson &amp; Johnson и AstraZeneca. На очереди — китайская Sinovac. Оправданны ли надежды россиян и европейской туристической индустрии на допуск "Спутника V" — вопрос открытый. Похоже, и в этом году европейским отелям и ресторанам придется обойтись без щедрых русских гостей. И самое удивительное — в ЕС готовы закупать надежную и безопасную вакцину. Однако Брюссель это не позволяет. Яркий пример — Германия. Еще в апреле премьер Баварии подписал с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о приобретении "Спутника V". На первые поставки рассчитывали уже в июле, а теперь придется ждать как минимум до осени. Баварский премьер призвал власти Евросоюза как можно быстрее одобрить препарат и не затягивать процедуру по политическим причинам.
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вакцина astrazeneca, вакцина pfizer/biontech, вакцина "спутник v", россия, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, johnson & johnson, сергей нарышкин

Мертвый сезон: Европа потеряла миллиарды из-за России

08:00 02.06.2021 (обновлено: 10:15 02.06.2021)
 
© AP Photo / Yorgos KarahalisЛюди на пляже в пригороде Алимос, Греция
Люди на пляже в пригороде Алимос, Греция - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© AP Photo / Yorgos Karahalis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Евросоюз стремится как можно скорее открыться для туристов. Но регистрировать российскую вакцину все же не спешит. А значит, в этом году, как и в прошлом, лишится десятков миллиардов, которые могли бы потратить россияне. Пока отельеры и рестораторы подсчитывают грядущие убытки, европейские регуляторы опасаются, что Москва усилит геополитическое влияние. В Германии предпочли бы забыть о политике и побыстрее покончить с бюрократическими формальностями — поставок "Спутника V" ждали уже летом.

Тянут время

Хотя "Спутник V" официально признали в 46 странах мира, среди них только два европейских государства — Венгрия и Словакия. Комитет по лекарственным средствам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) запустил процедуру последовательной экспертизы регистрационного досье российской вакцины четвертого марта. Но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.
В Москве уверены: затягивают умышленно. Как отметил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, EMA получила на этот счет "сигналы из высоких кабинетов Евросоюза".
В марте агентство Reuters отмечало, что ЕС противится поставкам российского препарата "как пропагандистскому ходу неугодного режима". Хотя закупать незапатентованные вакцины не запрещено.
© РИА НовостиСербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк привилась "Спутником"
Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк привилась Спутником - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости
Сербский политик, депутат горсовета Белграда Драгиния Влк привилась "Спутником"
Западные эксперты еще в феврале заговорили о "вакцинной дипломатии" Москвы и Пекина. Россия и Китай заключают контракты на продажу и производство своих препаратов по всему миру для расширения геополитического влияния, считают в ЕС.
Однако исподволь, как утверждало Reuters со ссылкой на дипломатические и официальные источники, европейцы присматривались к "экспансии "Спутника". Ведь 450 миллионов населения нужно вакцинировать, а собственных мощностей явно недостаточно.

Подсчитали убытки

Страны ЕС открываются для вакцинированных туристов, но российские — традиционно одни из самых щедрых — пока не в их числе. Европейский рынок от этого явно не в восторге.
По подсчетам Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), перед экономическим кризисом 2014-го россияне тратили за границей свыше 50 миллиардов долларов в год и входили в первую пятерку по этому параметру.
Согласно еще одному допандемическому исследованию — Visa Global Travel Intentions, российский путешественник в среднем расходует 1676 долларов на отдых за рубежом, тогда как европейский — 1174. По прогнозам в следующие два года среднемировой показатель должен был увеличиться на 36 процентов — до 2443 долларов. Причем туристы из России в итоге тратили бы на пять процентов больше, из Саудовской Аравии — на десять меньше, а европеец и вовсе сократил бы бюджет на одну пятую.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Отдыхающие фотографируют волны на набережной Ялты
Но в 2020-м рынок этих денег не увидел, все поглотила пандемия. Прошлогодние потери мирового туризма — рекордные за всю историю. Доходы рухнули на 1,3 триллиона долларов, что в 11 раз больше, чем в кризис 2009-го, констатировали в UNWTO.
В частности, турпоток в Европу уменьшился на 70%. Там максимальное падение числа поездок в абсолютном выражении — 500 миллионов.

Забыть о политике

Неудивительно, что отрасль стремится наверстать упущенное. Как заявил исполнительный директор Европейского союза, нужно как можно скорее компенсировать беспрецедентные потери туризма. Поэтому рекомендовали разрешить въезд граждан из любой страны, если они привиты вакциной, одобренной ВОЗ и EMA. Пока в списке Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca. На очереди — китайская Sinovac.
Оправданны ли надежды россиян и европейской туристической индустрии на допуск "Спутника V" — вопрос открытый. Похоже, и в этом году европейским отелям и ресторанам придется обойтись без щедрых русских гостей.
И самое удивительное — в ЕС готовы закупать надежную и безопасную вакцину. Однако Брюссель это не позволяет. Яркий пример — Германия. Еще в апреле премьер Баварии подписал с Российским фондом прямых инвестиций меморандум о приобретении "Спутника V". На первые поставки рассчитывали уже в июле, а теперь придется ждать как минимум до осени. Баварский премьер призвал власти Евросоюза как можно быстрее одобрить препарат и не затягивать процедуру по политическим причинам.
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Премьер Баварии призвал как можно скорее одобрить "Спутник V"
 
Вакцина AstraZenecaВакцина Pfizer/BioNTechВакцина "Спутник V"РоссияРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзJohnson & JohnsonСергей Нарышкин
 
 
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