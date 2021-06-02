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Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны
Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны - РИА Новости, 02.06.2021
Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны
Белорусская Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T12:54
2021-06-02T12:54
без срока давности
генеральная прокуратура белоруссии
великая отечественная война (1941-1945)
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Белорусская Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат."На основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси", - сказал Скурат журналистам.Генпрокуратура Белоруссии просит Литву допросить экс-президента этой страны Валдаса Адамкуса как свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.Он пояснил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные", - продолжил представитель прокуратуры.По его словам, следствие в Белоруссии "проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца "Минского мясника" Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус".По данным следствия, Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник" руководил литовским батальоном, проводившим карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. При приближении Красной Армии к границам Литвы "Минский мясник" и иные члены батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований, в том числе Армии обороны Отечества, которая находилась в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.
https://ria.ru/20210416/rassledovanie-1728509018.html
https://ria.ru/20210319/belorussiya-1601956342.html
белоруссия
литва
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без срока давности, генеральная прокуратура белоруссии, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, литва, в мире

Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны

12:54 02.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры Белоруссии
Здание генеральной прокуратуры Белоруссии - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Белорусская Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.
"На основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси", - сказал Скурат журналистам.
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СК готов помочь Белоруссии в расследовании геноцида в годы войны
Генпрокуратура Белоруссии просит Литву допросить экс-президента этой страны Валдаса Адамкуса как свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.
"Он свидетель, поскольку есть информация, что он был порученцем у "Минского мясника". Просим допросить его по месту нахождения", - сказал Скурат журналистам в Минске.
Он пояснил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные", - продолжил представитель прокуратуры.
По его словам, следствие в Белоруссии "проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца "Минского мясника" Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус".
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19 марта, 12:33
Минск потребует выдать военных преступников по делу о геноциде белорусов
По данным следствия, Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник" руководил литовским батальоном, проводившим карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. При приближении Красной Армии к границам Литвы "Минский мясник" и иные члены батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований, в том числе Армии обороны Отечества, которая находилась в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.
 
Без срока давностиГенеральная прокуратура БелоруссииВеликая Отечественная война (1941-1945)БелоруссияЛитваВ мире
 
 
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