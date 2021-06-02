Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны
МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Белорусская Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.
"На основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси", - сказал Скурат журналистам.
Генпрокуратура Белоруссии просит Литву допросить экс-президента этой страны Валдаса Адамкуса как свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.
"Он свидетель, поскольку есть информация, что он был порученцем у "Минского мясника". Просим допросить его по месту нахождения", - сказал Скурат журналистам в Минске.
Он пояснил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные", - продолжил представитель прокуратуры.
По его словам, следствие в Белоруссии "проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца "Минского мясника" Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус".
По данным следствия, Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник" руководил литовским батальоном, проводившим карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. При приближении Красной Армии к границам Литвы "Минский мясник" и иные члены батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований, в том числе Армии обороны Отечества, которая находилась в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.