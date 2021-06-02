https://ria.ru/20210602/belorussiya-1735235418.html

Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны

Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны - РИА Новости, 02.06.2021

Минск попросил Литву о помощи в деле о геноциде белорусов в годы войны

Белорусская Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T12:54

2021-06-02T12:54

2021-06-02T12:54

без срока давности

генеральная прокуратура белоруссии

великая отечественная война (1941-1945)

белоруссия

литва

в мире

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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Белорусская Генпрокуратура обратилась к Литве с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат."На основании договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года генеральная прокуратура Беларуси обратилась в компетентное учреждение юстиции Литвы с просьбой об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде населения Беларуси", - сказал Скурат журналистам.Генпрокуратура Белоруссии просит Литву допросить экс-президента этой страны Валдаса Адамкуса как свидетеля по уголовному делу о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны, сообщил в среду замруководителя следственной группы – старший прокурор управления ГП Белоруссии Эдуард Скурат.Он пояснил, что речь идет о занимаемой Адамкусом должности, схожей с должностью помощника, в 1944 году. "На сегодняшний день мы располагаем сведениями о 1944 годе. Возможно, будут установлены другие данные", - продолжил представитель прокуратуры.По его словам, следствие в Белоруссии "проверяет информацию о том, что в штаб так называемой Армии обороны Отечества, присягнув добровольно, поступил на службу в качестве порученца "Минского мясника" Вольдемарас Хубертас Лаймутис Адамкавичюс, впоследствии сменивший имя на Валдас Адамкус".По данным следствия, Антанас Людвико Импулявичюс-Импуленас по прозвищу "Минский мясник" руководил литовским батальоном, проводившим карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей. При приближении Красной Армии к границам Литвы "Минский мясник" и иные члены батальона приняли участие в деятельности других вооруженных коллаборационистских формирований, в том числе Армии обороны Отечества, которая находилась в подчинении и на обеспечении фашистской Германии.

https://ria.ru/20210416/rassledovanie-1728509018.html

https://ria.ru/20210319/belorussiya-1601956342.html

белоруссия

литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

без срока давности, генеральная прокуратура белоруссии, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, литва, в мире