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БелАЭС выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока
БелАЭС выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока - РИА Новости, 02.06.2021
БелАЭС выдали лицензию на эксплуатацию первого энергоблока
Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока, сообщила в среду начальник Госатомнадзора МЧС страны Ольга Луговская. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T15:17
2021-06-02T15:17
2021-06-02T16:59
белорусская аэс
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МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Белорусской АЭС выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока, сообщила в среду начальник Госатомнадзора МЧС страны Ольга Луговская."Это решение является результатом длительной работы. Начинается новая эпоха коммерческой эксплуатации БелАЭС", - приводит слова Луговской Sputnik Беларусь.Она пояснила, что коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию Белорусской АЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока.В свою очередь в МЧС Белоруссии сообщили, что решение о выдаче лицензии на эксплуатацию первого блока БелАЭС базируется на заключении Госатомнадзора и положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих его безопасность. В ведомстве добавили, что экспертиза безопасности была выполнена государственным научным учреждением "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны" Национальной академии наук Белоруссии.Перед рассмотрением на коллегии МЧС вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС Госатомнадзор провел 30 апреля общественные слушания, в ходе которых довел до общественности информацию о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия. Высказанные в ходе общественных слушаний комментарии и поступившие вопросы приняты во внимание при подготовке коллегией МЧС решения о выдаче лицензии, подчеркивается в сообщении МЧС.БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.
https://ria.ru/20210426/litva-1729934726.html
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белорусская аэс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, белоруссия
МИНСК, 2 июн – РИА Новости. Белорусской АЭС
выдана лицензия на эксплуатацию первого энергоблока, сообщила в среду начальник Госатомнадзора МЧС
страны Ольга Луговская.
"Это решение является результатом длительной работы. Начинается новая эпоха коммерческой эксплуатации БелАЭС", - приводит слова Луговской Sputnik Беларусь
.
Она пояснила, что коллегией МЧС принято положительное решение о внесении дополнения в лицензию Белорусской АЭС на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии, позволяющего приступить к промышленной эксплуатации первого энергоблока.
В свою очередь в МЧС Белоруссии сообщили, что решение о выдаче лицензии на эксплуатацию первого блока БелАЭС базируется на заключении Госатомнадзора и положительных результатах экспертизы документов, обосновывающих его безопасность. В ведомстве добавили, что экспертиза безопасности была выполнена государственным научным учреждением "Объединенный институт энергетических и ядерных исследований – Сосны" Национальной академии наук Белоруссии.
Перед рассмотрением на коллегии МЧС вопроса о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока №1 Белорусской АЭС Госатомнадзор провел 30 апреля общественные слушания, в ходе которых довел до общественности информацию о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия. Высказанные в ходе общественных слушаний комментарии и поступившие вопросы приняты во внимание при подготовке коллегией МЧС решения о выдаче лицензии, подчеркивается в сообщении МЧС.
БелАЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2022 год.