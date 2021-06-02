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В Красноярске загорелся автобус с 50 пассажирами

В Красноярске загорелся автобус с 50 пассажирами - РИА Новости, 02.06.2021

В Красноярске загорелся автобус с 50 пассажирами

Маршрутный автобус, в котором перевозили 50 пассажиров, загорелся в Красноярске, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T08:36

2021-06-02T08:36

2021-06-02T08:36

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

красноярский край

белинский

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус, в котором перевозили 50 пассажиров, загорелся в Красноярске, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.Отмечается, что пострадавших нет, пожар ликвидирован, площадь возгорания составляла 20 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.

россия

красноярский край

белинский

красноярск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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