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В Красноярске загорелся автобус с 50 пассажирами
В Красноярске загорелся автобус с 50 пассажирами - РИА Новости, 02.06.2021
В Красноярске загорелся автобус с 50 пассажирами
Маршрутный автобус, в котором перевозили 50 пассажиров, загорелся в Красноярске, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T08:36
2021-06-02T08:36
2021-06-02T08:36
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красноярский край
белинский
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 2 июн - РИА Новости. Маршрутный автобус, в котором перевозили 50 пассажиров, загорелся в Красноярске, никто не пострадал, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.Отмечается, что пострадавших нет, пожар ликвидирован, площадь возгорания составляла 20 квадратных метров. Причина возгорания уточняется.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красноярский край, белинский, красноярск, происшествия