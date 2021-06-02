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Росавиация заявила о решении проблем с полетами между Россией и Германией
Росавиация заявила о решении проблем с полетами между Россией и Германией - РИА Новости, 02.06.2021
Росавиация заявила о решении проблем с полетами между Россией и Германией
Проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:35
2021-06-02T13:35
2021-06-02T13:47
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
германия
александр нерадько
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах ПМЭФ.S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, по её словам, это разовый инцидент. "Аэрофлот" отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, а также обратные рейсы.Источник в авиакругах ранее говорил агентству, что ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), германия, александр нерадько, общество