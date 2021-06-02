Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛиния окончательной сборки на заводе в ОЭЗ "Алабага" в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в полмиллиона рублей, подсчитал страховщик "Согласие" и поделился аналитикой с РИА Новости.
Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus стартовало 31 мая на заводе в татарстанской Елабуге.
Как отметили в "Согласии", цена Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Чтобы рассчитать стоимость полиса каско, страховщик взял за основу следующие параметры: регион страхования - Москва, стаж вождения - 10 лет, 2 наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус - 0,8.
"Полис каско для авто в базовой комплектации будет стоить от 450 тысяч рублей. По данным Auto.ru, цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей, соответственно, полис на такую машину обойдется минимум в 600 тысяч рублей", - подсчитал страховщик.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).