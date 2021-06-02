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Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat
Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat - РИА Новости, 02.06.2021
Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat
Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в полмиллиона рублей, подсчитал страховщик "Согласие" и поделился аналитикой... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T06:14
2021-06-02T06:14
aurus
sollers
вадим швецов
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
елабуга
авто
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в полмиллиона рублей, подсчитал страховщик "Согласие" и поделился аналитикой с РИА Новости.Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus стартовало 31 мая на заводе в татарстанской Елабуге.Как отметили в "Согласии", цена Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Чтобы рассчитать стоимость полиса каско, страховщик взял за основу следующие параметры: регион страхования - Москва, стаж вождения - 10 лет, 2 наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус - 0,8.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
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aurus, sollers, вадим швецов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, авто, согласие , москва, оаэ

Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat

06:14 02.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛиния окончательной сборки на заводе в ОЭЗ "Алабага" в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat
Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в полмиллиона рублей, подсчитал страховщик "Согласие" и поделился аналитикой с РИА Новости.
Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus стартовало 31 мая на заводе в татарстанской Елабуге.
Как отметили в "Согласии", цена Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Чтобы рассчитать стоимость полиса каско, страховщик взял за основу следующие параметры: регион страхования - Москва, стаж вождения - 10 лет, 2 наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус - 0,8.
"Полис каско для авто в базовой комплектации будет стоить от 450 тысяч рублей. По данным Auto.ru, цена на Aurus Senat 2021 года выпуска начинается от 24 миллионов рублей, соответственно, полис на такую машину обойдется минимум в 600 тысяч рублей", - подсчитал страховщик.
Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Линия окончательной сборки на заводе в ОЭЗ Алабага в Татарстане, где стартовало серийное производство российских автомобилей премиум-класса Aurus Senat - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 16:35
Качественная машина: старт серийного производства Aurus Senat
 
AurusSollersВадим ШвецовНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"ЕлабугаАвтоСогласиеМоскваОАЭ
 
 
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