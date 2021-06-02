https://ria.ru/20210602/aurus-1735185166.html

Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat

Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat - РИА Новости, 02.06.2021

Страховщик рассчитал минимальную цену каско для автомобиля Aurus Senat

Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в полмиллиона рублей, подсчитал страховщик "Согласие" и поделился аналитикой... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T06:14

2021-06-02T06:14

2021-06-02T06:14

aurus

sollers

вадим швецов

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

елабуга

авто

согласие

москва

оаэ

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Страховка каско для премиального российского автомобиля Aurus Senat может обойтись в полмиллиона рублей, подсчитал страховщик "Согласие" и поделился аналитикой с РИА Новости.Серийное производство автомобилей премиум-класса Aurus стартовало 31 мая на заводе в татарстанской Елабуге.Как отметили в "Согласии", цена Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 миллионов рублей. Чтобы рассчитать стоимость полиса каско, страховщик взял за основу следующие параметры: регион страхования - Москва, стаж вождения - 10 лет, 2 наемных водителя, оформление на юрлицо, коэффициент бонус-малус - 0,8.Aurus - первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" - ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

https://ria.ru/20210531/aurus-1734951885.html

елабуга

москва

оаэ

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aurus, sollers, вадим швецов, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", елабуга, авто, согласие , москва, оаэ