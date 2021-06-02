https://ria.ru/20210602/ataka-1735316988.html

Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке

Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке - РИА Новости, 02.06.2021

Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке

Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T18:34

2021-06-02T18:34

2021-06-02T18:34

мартас-винъярд

массачусетс

сша

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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает понесенный ущерб."По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками", - написала компания в своем Twitter.В ее сообщении говорится, что команда IT-специалистов в настоящее время оценивает причиненный в результате взлома ущерб. "Дополнительную информацию мы представим, как только будет завершена первичная оценка (ситуации), - указали в компании.Управление пароходства является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.

https://ria.ru/20210601/kiberataka-1735159599.html

мартас-винъярд

массачусетс

сша

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мартас-винъярд, массачусетс, сша, в мире