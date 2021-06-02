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Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке
Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке - РИА Новости, 02.06.2021
Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке
Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:34
2021-06-02T18:34
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ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает понесенный ущерб."По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками", - написала компания в своем Twitter.В ее сообщении говорится, что команда IT-специалистов в настоящее время оценивает причиненный в результате взлома ущерб. "Дополнительную информацию мы представим, как только будет завершена первичная оценка (ситуации), - указали в компании.Управление пароходства является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.
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мартас-винъярд, массачусетс, сша, в мире

Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке

18:34 02.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает понесенный ущерб.
"По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками", - написала компания в своем Twitter.
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В ее сообщении говорится, что команда IT-специалистов в настоящее время оценивает причиненный в результате взлома ущерб. "Дополнительную информацию мы представим, как только будет завершена первичная оценка (ситуации), - указали в компании.
Управление пароходства является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.
 
Мартас-ВинъярдМассачусетсСШАВ мире
 
 
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