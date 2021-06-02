https://ria.ru/20210602/ataka-1735316988.html
Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке
Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке - РИА Новости, 02.06.2021
Управление пароходства в США сообщило о хакерской атаке
Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T18:34
2021-06-02T18:34
2021-06-02T18:34
мартас-винъярд
массачусетс
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Управление пароходства (Steamship Authority) в американском штате Массачусетс сообщило, что в среду подверглось хакерской атаке и в настоящее время оценивает понесенный ущерб."По состоянию на среду пароходное управление Woods Hole, Martha's Vineyard и Nantucket подверглось хакерской атаке, которая отразилась на его деятельности. В результате клиенты, воспользовавшиеся нашими услугами перевозок, могут столкнуться с задержками", - написала компания в своем Twitter.В ее сообщении говорится, что команда IT-специалистов в настоящее время оценивает причиненный в результате взлома ущерб. "Дополнительную информацию мы представим, как только будет завершена первичная оценка (ситуации), - указали в компании.Управление пароходства является оператором всех паромных перевозок между материковой частью Массачусетса и островами Мартас-Винъярд и Нантакет.
https://ria.ru/20210601/kiberataka-1735159599.html
мартас-винъярд
массачусетс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_246:0:4619:3280_1920x0_80_0_0_32b514104b65e76899a0e655d41b3b4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мартас-винъярд, массачусетс, сша, в мире