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В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS - РИА Новости, 02.06.2021
В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:43
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россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
москва
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сша
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию ее заводов в США.Президент Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735183146.html
россия
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, безопасность

В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS

09:43 02.06.2021 (обновлено: 09:55 02.06.2021)
 
© REUTERS / Bing GuanСвиноводческая ферма компании JBS в в Уортингтоне, США
Свиноводческая ферма компании JBS в в Уортингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© REUTERS / Bing Guan
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.
"Вчера по линии госдепартамента и нашего посольства в Вашингтоне состоялся соответствующий разговор. Наверное, с этой точки зрения можно говорить о том, что администрация США находится в прямом контакте с правительством Россией", - сообщил дипломат журналистам.
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию ее заводов в США.
Президент Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.
Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
Хакер - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
03:54
В США после кибератаки временно закрылись заводы JBS
 
РоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковМоскваВашингтон (город)СШАБезопасность
 
 
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