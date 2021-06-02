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В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS - РИА Новости, 02.06.2021
В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS
Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T09:43
2021-06-02T09:43
2021-06-02T09:55
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сергей рябков
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сша
безопасность
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию ее заводов в США.Президент Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.
https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735183146.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, безопасность