https://ria.ru/20210602/ataka-1735197994.html

В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS

В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS - РИА Новости, 02.06.2021

В МИД рассказали о контактах с США по кибератаке на JBS

Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T09:43

2021-06-02T09:43

2021-06-02T09:55

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

москва

вашингтон (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Москва и Вашингтон находятся в контакте по поводу хакерской атаки на компанию JBS, заявил в среду замглавы МИД России Сергей Рябков.Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к закрытию ее заводов в США.Президент Джо Байден заявил, что будут приняты все возможные меры, чтобы смягчить последствия кибератаки.Белый дом сообщил, что США находятся в контакте с российскими властями, поскольку компания утверждает, что выкуп, возможно, требовали из России.

https://ria.ru/20210602/kiberataka-1735183146.html

россия

москва

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, москва, вашингтон (город), сша, безопасность