https://ria.ru/20210602/arest-1735242051.html

Суд арестовал белгородца, избившего пятилетнего пасынка

Суд арестовал белгородца, избившего пятилетнего пасынка - РИА Новости, 02.06.2021

Суд арестовал белгородца, избившего пятилетнего пасынка

Суд арестовал на два месяца жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка, который на следующий день умер в больнице, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T13:24

2021-06-02T13:24

2021-06-02T13:24

россия

следственный комитет россии (ск рф)

белгородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156186/61/1561866157_0:222:3067:1947_1920x0_80_0_0_579b80e8e4c28e56d516e06dcc6efba3.jpg

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка, который на следующий день умер в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Елена Козырева.Трагедия произошла 29 мая в поселке Староивановка. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, в другое место их положил пятилетний пасынок. Мужчина "со значительной силой" несколько раз ударил ребенка по голове, при этом мальчик ударялся о холодильник. Через некоторое время ребенок потерял создание и был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, где на следующий день умер от полученных травм.Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем по неосторожности смерть ребенка."Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте", - сказала Козырева, уточнив, что обвиняемый взят под стражу на два месяца.Также следователи возбудили дело о халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, которые не приняли мер для предотвращения трагедии. По данным следствия, помимо погибшего мальчика в семье еще двое детей, мать которых злоупотребляет спиртным.

https://ria.ru/20210526/musor-1734293241.html

https://ria.ru/20210520/ubiystvo-1733064895.html

россия

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия