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Суд арестовал белгородца, избившего пятилетнего пасынка
Суд арестовал белгородца, избившего пятилетнего пасынка - РИА Новости, 02.06.2021
Суд арестовал белгородца, избившего пятилетнего пасынка
Суд арестовал на два месяца жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка, который на следующий день умер в больнице, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T13:24
2021-06-02T13:24
2021-06-02T13:24
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следственный комитет россии (ск рф)
белгородская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка, который на следующий день умер в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ по региону Елена Козырева.Трагедия произошла 29 мая в поселке Староивановка. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, в другое место их положил пятилетний пасынок. Мужчина "со значительной силой" несколько раз ударил ребенка по голове, при этом мальчик ударялся о холодильник. Через некоторое время ребенок потерял создание и был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, где на следующий день умер от полученных травм.Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем по неосторожности смерть ребенка."Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте", - сказала Козырева, уточнив, что обвиняемый взят под стражу на два месяца.Также следователи возбудили дело о халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, которые не приняли мер для предотвращения трагедии. По данным следствия, помимо погибшего мальчика в семье еще двое детей, мать которых злоупотребляет спиртным.
https://ria.ru/20210526/musor-1734293241.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), белгородская область, происшествия
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости.
Суд арестовал на два месяца жителя Белгородской области
, избившего пятилетнего пасынка, который на следующий день умер в больнице, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК РФ
по региону Елена Козырева.
Трагедия произошла 29 мая в поселке Староивановка. Хозяин дома, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил пропажу денег. Как выяснилось, в другое место их положил пятилетний пасынок. Мужчина "со значительной силой" несколько раз ударил ребенка по голове, при этом мальчик ударялся о холодильник. Через некоторое время ребенок потерял создание и был доставлен в Валуйскую центральную районную больницу, где на следующий день умер от полученных травм.
Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте", - сказала Козырева, уточнив, что обвиняемый взят под стражу на два месяца.
Также следователи возбудили дело о халатности со стороны органов системы профилактики Волоконовского района, которые не приняли мер для предотвращения трагедии. По данным следствия, помимо погибшего мальчика в семье еще двое детей, мать которых злоупотребляет спиртным.