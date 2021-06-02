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Туризм
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Глава санатория "Знание" в Сочи арестован за злоупотребление полномочиями
Глава санатория "Знание" в Сочи арестован за злоупотребление полномочиями - РИА Новости, 02.06.2021
Глава санатория "Знание" в Сочи арестован за злоупотребление полномочиями
По решению суда Центрального района Сочи гендиректор санаторно-курортного комплекса "Знание", вице-президент сочинской Ассоциации рестораторов и отельеров... РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T11:45
2021-06-02T15:53
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По решению суда Центрального района Сочи гендиректор санаторно-курортного комплекса "Знание", вице-президент сочинской Ассоциации рестораторов и отельеров Дмитрий Богданов задержан до 28 июля по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ст. 201 ч.2 УК РФ).Уголовное дело было возбуждено 28 мая 2021 года, после чего следователь объявил Дмитрия Богданова в федеральный розыск, 30 мая руководитель санатория был задержан, а позже суд вынес постановление о заключении его под стражу.В документе поясняется, что "обоснованность подозрения к совершению данного преступления подтверждается протоколами следственных действий, а также иными материалами уголовного дела"."Суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления и фактические его обстоятельства в совокупности с данными о личности, и дают суду достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый ранее скрывался и может вновь скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжит преступную деятельность, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу", — говорится в постановлении.Портал Profi.Travel уточняет, что, по данным источников, "формальным поводом для возбуждения дела стало исполнение решений XVII съезда Общероссийской общественной организации общество "Знание". Вероятно, речь идет о решении о продаже ряда активов Общества". На сайте общества "Знание" России сообщается об очередном заседании ликвидационной комиссии организации "Знание" России. Там, в частности речь идет о том, что что из-за коронавируса санаторно-курортный комплекс "Знание" не мог выполнить обязательства перед гражданами приобретшими путевки на тот период, когда из-за пандемии деятельность здравниц была приостановлена. При этом ООО СКК "Знание" одним из первых начал принимать отдыхающих по разрешенным нормам, но не функционирование санатория до 1 июня и низкая его заполняемость на 30 июня 2020 года привели к большому финансовому убытку.Коллеги Дмитрия Богданова с обвинениями не согласны и организуют кампанию в его защиту. "Я не знаю пока, в чем обвиняют Дмитрия, но я знаю, что именно благодаря ему санаторий "Знание" расцвел и стал одним из самых успешных санаториев в России, — пишет на своей странице в Facebook Владимир Масютин, основатель и управляющий группы отелей "Русские сезоны". — И я знаю, что у каждого человека есть право на защиту! Но когда тебя кидают за решетку как опасного преступника, это лишает тебя всех возможностей доказать свою правоту и добиться справедливости".Владимир отмечает, "я прошел этот путь и знаю, как эта машина работает". Действительно, Владимир Масютин обвинялся в преднамеренном банкротстве компании, управлявшей пятизвездочным отелем в Олимпийском парке, но в итоге следствие пришло к выводу о его непричастности. К поддержке Дмитрия Богданова подключились и другие представители турбизнеса Краснодарского края и всей России. Многие отмечают, что знают главу санатория "Знание" как грамотного, честного и порядочного профессионала. Сейчас в Сочи собираются подписи под обращением к председателю Краснодарского краевого суда в защиту Богданова. Уточняется, что с делом уже работают адвокаты, обжаловать постановление можно до 3 июня 2021 года.В коллективном обращении, в поддержку Дмитрия Богданова, говорится, что известие о задержании Дмитрия Богданова вызвало большой общественный резонанс, так как он уже 10 лет возглавляет санаторий и обладает огромным количеством наград и благодарностей, как от администрации города Сочи, так и других государственных и негосударственных организаций.Так же в нем сообщается о личной трагедии: в конце прошлого года от коронавируса скончалась супруга и верный помощник Дмитрия Богданова Валентина."Дмитрий Владимирович болен диабетом и нуждается в ежедневном приеме инсулина, - написано в обращении. - Мы искренне верим в наше правосудие и понимаем, что судом будет принято законное решение, и, просим учесть, что Богданов Дмитрий Владимирович являлся добропорядочным гражданином, который на время следствия будет выполнять все предписания следствия и, в случае, доказанности факта совершения преступления, думаем, что Богданов Дмитрий Владимирович будет готов понести заслуженное наказание. Однако, просим Вас на период следствия по делу Богданова Дмитрия Владимировича избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы".Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс", ООО СКК "Знание" ведет деятельность санаторно-курортных организаций. В 2020 году выручка компании составила 536 миллионов рублей, убыток — 17 миллионов рублей. Головной структурой указано Общероссийская общественная организация — Общество "Знание" России. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Руководителем ликвидационной комиссии указан Дмитрий Богданов.
https://ria.ru/20210413/sanatorii-1728042879.html
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сочи, россия, туризм, арест, новости - туризм, краснодарский край

Глава санатория "Знание" в Сочи арестован за злоупотребление полномочиями

11:45 02.06.2021 (обновлено: 15:53 02.06.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкЛежаки у бассейна санатория "Знание" в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования
Лежаки у бассейна санатория Знание в Сочи, установленные по новым правилам социального дистанцирования - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. По решению суда Центрального района Сочи гендиректор санаторно-курортного комплекса "Знание", вице-президент сочинской Ассоциации рестораторов и отельеров Дмитрий Богданов задержан до 28 июля по подозрению в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ст. 201 ч.2 УК РФ).
Уголовное дело было возбуждено 28 мая 2021 года, после чего следователь объявил Дмитрия Богданова в федеральный розыск, 30 мая руководитель санатория был задержан, а позже суд вынес постановление о заключении его под стражу.
В документе поясняется, что "обоснованность подозрения к совершению данного преступления подтверждается протоколами следственных действий, а также иными материалами уголовного дела".
"Суд принимает во внимание тяжесть совершенного преступления и фактические его обстоятельства в совокупности с данными о личности, и дают суду достаточные основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый ранее скрывался и может вновь скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжит преступную деятельность, иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу", — говорится в постановлении.
Портал Profi.Travel уточняет, что, по данным источников, "формальным поводом для возбуждения дела стало исполнение решений XVII съезда Общероссийской общественной организации общество "Знание". Вероятно, речь идет о решении о продаже ряда активов Общества".
На сайте общества "Знание" России сообщается об очередном заседании ликвидационной комиссии организации "Знание" России. Там, в частности речь идет о том, что что из-за коронавируса санаторно-курортный комплекс "Знание" не мог выполнить обязательства перед гражданами приобретшими путевки на тот период, когда из-за пандемии деятельность здравниц была приостановлена. При этом ООО СКК "Знание" одним из первых начал принимать отдыхающих по разрешенным нормам, но не функционирование санатория до 1 июня и низкая его заполняемость на 30 июня 2020 года привели к большому финансовому убытку.
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Коллеги Дмитрия Богданова с обвинениями не согласны и организуют кампанию в его защиту. "Я не знаю пока, в чем обвиняют Дмитрия, но я знаю, что именно благодаря ему санаторий "Знание" расцвел и стал одним из самых успешных санаториев в России, — пишет на своей странице в Facebook Владимир Масютин, основатель и управляющий группы отелей "Русские сезоны". — И я знаю, что у каждого человека есть право на защиту! Но когда тебя кидают за решетку как опасного преступника, это лишает тебя всех возможностей доказать свою правоту и добиться справедливости".
Владимир отмечает, "я прошел этот путь и знаю, как эта машина работает". Действительно, Владимир Масютин обвинялся в преднамеренном банкротстве компании, управлявшей пятизвездочным отелем в Олимпийском парке, но в итоге следствие пришло к выводу о его непричастности.
К поддержке Дмитрия Богданова подключились и другие представители турбизнеса Краснодарского края и всей России. Многие отмечают, что знают главу санатория "Знание" как грамотного, честного и порядочного профессионала. Сейчас в Сочи собираются подписи под обращением к председателю Краснодарского краевого суда в защиту Богданова. Уточняется, что с делом уже работают адвокаты, обжаловать постановление можно до 3 июня 2021 года.
В коллективном обращении, в поддержку Дмитрия Богданова, говорится, что известие о задержании Дмитрия Богданова вызвало большой общественный резонанс, так как он уже 10 лет возглавляет санаторий и обладает огромным количеством наград и благодарностей, как от администрации города Сочи, так и других государственных и негосударственных организаций.
Так же в нем сообщается о личной трагедии: в конце прошлого года от коронавируса скончалась супруга и верный помощник Дмитрия Богданова Валентина.
"Дмитрий Владимирович болен диабетом и нуждается в ежедневном приеме инсулина, - написано в обращении. - Мы искренне верим в наше правосудие и понимаем, что судом будет принято законное решение, и, просим учесть, что Богданов Дмитрий Владимирович являлся добропорядочным гражданином, который на время следствия будет выполнять все предписания следствия и, в случае, доказанности факта совершения преступления, думаем, что Богданов Дмитрий Владимирович будет готов понести заслуженное наказание. Однако, просим Вас на период следствия по делу Богданова Дмитрия Владимировича избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы".
Как уточняет "Коммерсант" со ссылкой на "СПАРК-Интерфакс", ООО СКК "Знание" ведет деятельность санаторно-курортных организаций. В 2020 году выручка компании составила 536 миллионов рублей, убыток — 17 миллионов рублей. Головной структурой указано Общероссийская общественная организация — Общество "Знание" России. В настоящее время организация находится в стадии ликвидации. Руководителем ликвидационной комиссии указан Дмитрий Богданов.
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