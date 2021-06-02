"Мощное откровение". Захарова оценила слова МВД Чехии об агентах в России
16:18 02.06.2021 (обновлено: 18:49 02.06.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова адресовала несколько вопросов к Праге в связи с заявлением первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека о срочном вывозе сотрудников чешской разведки из России.
Это, как отметил чешский чиновник, произошло незадолго до того, как к Прага обвинила Москву в организации взрывов на оружейных складах во Врбетице.
Захарова привела в своем Telegram-канале цитату Гамачека.
"Мощное откровение. Такую тему надо раскрывать, господа", — добавила представитель МИД.
Также она поинтересовалась, сколько представителей чешских спецслужб работало в России и сколько их осталось, идет ли речь о кадровых сотрудниках или о завербованных гражданах. Кроме того, Захарова задала вопрос, работали ли они только на Прагу или выполняли задания других стран или военных блоков. Также она хотела бы узнать, по каким паспортам эти люди въезжали в Россию.
"Имели ли они при этом российское гражданство? Что означает слово "исчезли": ликвидированы или просто вывезены? Если второе, то куда? Какие преступления совершены этими людьми, если чешское руководство осуществило спецоперацию по их "исчезновению"?" — продолжила дипломат.
Она отметила, что очень ждет ответы на заданные вопросы.
"Интересно же", — заключила Захарова.
Прага в середине апреля обвинила Москву в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Чехия выслала из страны 18 сотрудников российского посольства. В ответ Москва объявила 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата и назвала обвинения в инциденте абсурдными, голословными и надуманными.
В МИД Чехии потребовали от России вернуть высланных дипломатов. Не получив ответа, Прага снова объявила о сокращении состава российского посольства, дав срок до конца мая.
В мае Россия утвердила перечень недружественных государств. Пока в нем значатся только две страны: США и Чехия. Как пояснил глава МИД Сергей Лавров, в дальнейшем список могут пересмотреть, но все решения будет предварять глубокий анализ.