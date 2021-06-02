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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин - РИА Новости, 02.06.2021
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на романтический ужин, сообщает E! News со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 02.06.2021
2021-06-02T16:20
2021-06-02T16:20
2021-06-02T16:20
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на романтический ужин, сообщает E! News со ссылкой на свои источники.Пару заметили в ресторане Merois. Вечер понедельника они решили провести в компании знакомых. Аффлек и Лопес ужинали с менеджером певицы Бенни Мединой и кинопродюсером Элейн Голдсмит-Томас."Бен обнимал Дженнифер, и они не стеснялись быть нежными друг к другу. Он выглядел великолепно и, кажется, был очень счастлив. Она тоже выглядела счастливой и прижималась к нему", — говорит источник издания. По словам очевидца, Лопес и Аффлек чувствовали себя комфортно. Бен хорошо общался с друзьями Дженнифер, они "много смеялись и замечательно провели время". Ресторан Лопес и Аффлек покинули, держась за руки, рассказывает источник. Инсайдер издания People тоже уверяет, что знаменитости уже задумываются о совместном будущем."Это не случайные отношения. Они серьезно к ним относятся и не хотят, чтобы их роман оказался быстротечным", — говорит источник People.Романтические отношения Аффлека и Лопес начались в июле 2002 во время съемок комедии "Джильи". В ноябре того же года Бен сделал ей предложение, но свадьба не состоялась — в январе 2004 артисты рассказали, что расстались. Слухи о том, что Аффлек и Лопес снова вместе появились в Сети в конце апреля 2021 года.
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новости культуры, знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на романтический ужин, сообщает
E! News со ссылкой на свои источники.
Пару заметили в ресторане Merois. Вечер понедельника они решили провести в компании знакомых. Аффлек и Лопес ужинали с менеджером певицы Бенни Мединой и кинопродюсером Элейн Голдсмит-Томас.
"Бен обнимал Дженнифер, и они не стеснялись быть нежными друг к другу. Он выглядел великолепно и, кажется, был очень счастлив. Она тоже выглядела счастливой и прижималась к нему", — говорит источник издания.
По словам очевидца, Лопес и Аффлек чувствовали себя комфортно. Бен хорошо общался с друзьями Дженнифер, они "много смеялись и замечательно провели время".
Ресторан Лопес и Аффлек покинули, держась за руки, рассказывает источник.
"Она без ума от Бена. Он балует ее любовью, Аффлек очень остроумен и очарователен. Он настоящий мужчина, и она находит его очень привлекательным и сильным. Она видит свое будущее рядом с ним", — E! News приводит слова инсайдера.
Инсайдер издания People тоже уверяет
, что знаменитости уже задумываются о совместном будущем.
"Это не случайные отношения. Они серьезно к ним относятся и не хотят, чтобы их роман оказался быстротечным", — говорит источник People.
Романтические отношения Аффлека и Лопес начались в июле 2002 во время съемок комедии "Джильи". В ноябре того же года Бен сделал ей предложение, но свадьба не состоялась — в январе 2004 артисты рассказали, что расстались. Слухи о том, что Аффлек и Лопес снова вместе появились в Сети в конце апреля 2021 года.