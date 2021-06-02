https://ria.ru/20210602/affleck-1735241323.html

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин - РИА Новости, 02.06.2021

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели романтический ужин

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на романтический ужин, сообщает E! News со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T16:20

2021-06-02T16:20

2021-06-02T16:20

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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Дженнифер Лопес и Бен Аффлек сходили на романтический ужин, сообщает E! News со ссылкой на свои источники.Пару заметили в ресторане Merois. Вечер понедельника они решили провести в компании знакомых. Аффлек и Лопес ужинали с менеджером певицы Бенни Мединой и кинопродюсером Элейн Голдсмит-Томас."Бен обнимал Дженнифер, и они не стеснялись быть нежными друг к другу. Он выглядел великолепно и, кажется, был очень счастлив. Она тоже выглядела счастливой и прижималась к нему", — говорит источник издания. По словам очевидца, Лопес и Аффлек чувствовали себя комфортно. Бен хорошо общался с друзьями Дженнифер, они "много смеялись и замечательно провели время". Ресторан Лопес и Аффлек покинули, держась за руки, рассказывает источник. Инсайдер издания People тоже уверяет, что знаменитости уже задумываются о совместном будущем."Это не случайные отношения. Они серьезно к ним относятся и не хотят, чтобы их роман оказался быстротечным", — говорит источник People.Романтические отношения Аффлека и Лопес начались в июле 2002 во время съемок комедии "Джильи". В ноябре того же года Бен сделал ей предложение, но свадьба не состоялась — в январе 2004 артисты рассказали, что расстались. Слухи о том, что Аффлек и Лопес снова вместе появились в Сети в конце апреля 2021 года.

https://ria.ru/20210416/pomolvka-1728541175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, знаменитости, звезды, бен аффлек, дженнифер лопес