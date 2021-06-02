https://ria.ru/20210602/adamov-1735086952.html

Евгений Адамов: мы создаем ядерный комплекс для устойчивого развития

Евгений Адамов: мы создаем ядерный комплекс для устойчивого развития - РИА Новости, 02.06.2021

Евгений Адамов: мы создаем ядерный комплекс для устойчивого развития

Событие, без преувеличения историческое не только для российской, но и мировой ядерной энергетики, скоро произойдет в городе Северске под Томском. Там на... РИА Новости, 02.06.2021

2021-06-02T10:00

2021-06-02T10:00

2021-06-02T10:08

россия

владимир сычев

александр сергеев (ран)

оао "никиэт"

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

евгений адамов

обнинск

сша

интервью

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Событие, без преувеличения историческое не только для российской, но и мировой ядерной энергетики, скоро произойдет в городе Северске под Томском. Там на площадке "Сибирского химического комбината" Росатома в торжественной обстановке начнется строительство необычного, первого в своем роде реактора БРЕСТ-ОД-300 – он станет "сердцем" комплекса, воплощающего в себе новое качество ядерной энергетики. В нем окажутся в принципе невозможны аварии типа Чернобыля и Фукусимы, одновременно будут решаться ключевые сырьевые и экологические задачи атомной отрасли. И все это завязано на обеспечение конкурентоспособности с другими видами генерации. Как и почему в свое время родилась и оказалась востребованной такая концепция, какие технологические решения для нового опытно-демонстрационного энергетического комплекса уже обкатаны на практике, и что еще предстоит сделать, в интервью РИА Новости рассказал научный руководитель предприятия Росатома "Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Доллежаля" (НИКИЭТ), научный руководитель проектного направления "Прорыв" Евгений Адамов, бывший в 1998-2001 годах министром атомной энергии РФ. Беседовал Владимир Сычев.– Евгений Олегович, проект "Прорыв" подошел к очень важной точке – официальному началу строительства опытно-демонстрационного энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ. Но, наверное, важность этого события лучше всего можно понять через то, как и зачем в свое время возникла потребность в проекте. Что здесь можно назвать отправным пунктом?– По сути, все, что сейчас делается в проектном направлении "Прорыв", началось для меня и моих ближайших коллег еще в Курчатовском институте после того, как произошла авария на АЭС "Три-Майл-Айленд" в США в 1979 году и особенно после Чернобыльской аварии 1986 года. Мы начали не только выяснять непосредственно причины аварий, смотреть на недочеты конструкции реакторов либо на ошибки персонала АЭС, но и стали смотреть более глубоко – на всю историю создания ядерных реакторов в мире. И анализ, который мы провели, показал, что есть технологические аспекты, решения, которые позволят в принципе избежать того, что бросает наибольшую тень на ядерную энергетику. Ведь мало кто в обществе разбирается в вопросах обращения с облученным ядерным топливом, радиоактивными отходами, вопросах нераспространения, вопросах экономики применительно к ядерной энергетике. А вот аварии ментально очень сильно сказываются на отношении к ней.И нам с единомышленниками удалось сформулировать пять основных подходов по решению основных проблем крупномасштабной ядерной энергетики. Первое – исключить аварии на атомных станциях, требующие эвакуации населения. Второе – максимально возможно использовать весь энергетический потенциал природного урана в замкнутом ядерном топливном цикле на базе реакторов на быстрых нейтронах. Третье – решать проблему с радиоактивными отходами, приближаясь к так называемому радиационно-эквивалентному их захоронению (то есть, в пределе, захоранивать отходы с такой активностью, какую имеет природное сырье в руде). Четвертое – технологически укрепить режим нераспространения. Пятое – это, разумеется, конкурентоспособность с другими видами генерации. И когда мы сформулировали эти тезисы, стало понятно, что речь идет о новой технологической платформе ядерной энергетики.В конце 1990-х годов 14 стран в рамках INPRO, международного проекта по инновационным ядерным реакторам и топливным циклам, были готовы присоединиться к развитию этих технологий, чтобы практически их реализовать.И в 2000 году наш президент Владимир Путин выступил на "Саммите тысячелетия" с предложением об энергетическом обеспечении устойчивого развития человечества на базе новой платформы ядерной энергетики, которая к тому времени была проработана настолько, что по каждому из ее элементов можно было давать конкретные ответы. К сожалению, после этого в российской атомной отрасли работы затормозились. И только после прихода к ее руководству Сергея Кириенко, когда у него после решения первоочередных проблем, после восстановления основных элементов единой атомной отрасли появилась возможность заняться научно-техническим комплексом, родилась ориентированная федеральная целевая программа по ядерным энерготехнологиям нового поколения, в которой была сформулирована задача, которую мы и решаем с 2013 года в рамках проектного направления "Прорыв".– Аббревиатура БРЕСТ расшифровывается двояко. С одной стороны, в ней заложена его технологическая особенность – реактор на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. А с другой – "быстрый" реактор, обладающим свойством естественной безопасности. Но насколько вероятность тяжелых аварий для него можно действительно считать практически нулевой?– Когда была придумана вот эта аббревиатура БРЕСТ, мы исходили из радикального подхода: естественная безопасность детерминистически исключает тяжелые аварии. Их не может быть, потому что для них нет чего-то. Аварии как в Чернобыле, с разгоном реактора на мгновенных нейтронах, быть не может, потому что у БРЕСТа нет запаса реактивности. Благодаря конструкции реактора, интегральной компоновки оборудования, не может и произойти аварии типа фукусимской, с потерей теплоносителя.Но даже при этом мы используем вероятностный анализ безопасности. Ведь нормативная база, которая сейчас используется, родилась применительно к существующей ядерной энергетике, и поэтому при проектировании новой установки регулятор обязывает выполнить для нее все те же самые оценки, что и для эксплуатируемых реакторов. Иными словами, даже если вы считаете, что та или иная авария не может произойти, то все равно постулируйте, что она произошла, и оцените ее вероятность. Так вот вероятность тяжелой аварии с активной зоной – десять в минус девятой. Это на четыре порядка, то есть в десять тысяч раз, меньше нормативных требований. По авариям с выбросами радиоактивных веществ у нас запас в один-два порядка даже в таких ситуациях, когда не требуется эвакуация населения. И это очень важный показатель. Ведь для обычных людей трудно объяснить, что такое естественная безопасность реакторной установки. Но наиболее понятно это звучит так – что бы ни случилось, не нужно будет никого никуда эвакуировать.– А как для широких кругов вы объясните, каким образом для реактора БРЕСТ обеспечивается "круговорот" ядерного "горючего" с одновременным решением ресурсных и экологических задач?– Сочетание свойств плотного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива и свинцового теплоносителя дает возможность работать реактору в так называемом равновесном топливном режиме, то есть когда ядерного "горючего", плутония, нарабатывается столько, сколько "сгорает". Этот наработанный плутоний в составе облученного ядерного топлива (ОЯТ) идет для изготовления новых партий свежего топлива для БРЕСТа, извне подпитываемых только отвальным (обедненным) ураном, и так по кругу. Цикл замыкается.Что касается экологической безопасности замыкания топливного цикла в реакторе БРЕСТ, то она достигается использованием специфических технологий регенерации и рефабрикации топлива, заключающихся в очистке ОЯТ от продуктов деления, добавлении к очищенной смеси обедненного урана при изготовлении нового топлива. В результате так называемых минорные актиниды, наиболее опасные радиоактивные вещества, в составе регенерированного топлива возвращаются в реактор, где происходит их "пережигание".– То есть главная радиоактивная "грязь" тоже идет в дело – откуда она вышла, туда же и ушла, при этом поработав на благие цели.– Да. А оставшиеся выделенные продукты деления (радиоактивные отходы) направляются на длительную контролируемую выдержку в специальных хранилищах с последующим помещением их в устойчивые композиции для окончательного захоронения без нарушения природного радиационного баланса Земли.– Что увидят те гости, которые приедут на церемонию начала строительства БРЕСТа? Что сейчас происходит на площадке строительства энергокомплекса?– Проект выполняется стабильно. На модуле фабрикации/рефабрикации, то есть заводе по выпуску ядерного топлива, строительные работы закончены, идет монтаж оборудования. Что касается строительства энергоблока, к нему мы на самом деле уже приступили – идет бетонирование фундамента плиты машинного зала.По нашим планам, реактор БРЕСТ должен начать работу в 2026 году. В 2024 году предполагается начать сооружение модуля переработки облученного топлива. А к 2023 году мы хотим освоить производственный комплекс по выпуску топлива. Сначала должно делаться 14 тонн в год. Потом мы его модернизируем на большую мощность. Отмечу, что само производство топлива в масштабах, позволяющих его экспериментально обосновать, стартовало еще с начала прошлого десятилетия. Нам говорили, что мы эту программу доведем до обоснования в реальных "быстрых" реакторах где-то лет через 30. А мы сделали это за семь лет. Мы обосновали новое топливо на уровне, соизмеримом с обоснованием топлива на основе диоксида урана, которое сейчас работает в реакторах на тепловых нейтронах, составляющих основу ядерной энергетики.– Почему, на ваш взгляд, это удалось сделать так быстро?– Я считаю, что проектное направление "Прорыв" по своей системе организации работ сравнимо с советским атомным проектом. У нас есть четкая дорожная карта работ, начиная от полномасштабных научных исследований, затем конструирования и производства оборудования, и заканчивая проектированием, строительством и вводом объектов ОДЭК в эксплуатацию. Наши правила оценки эффективности исследований и допустимых технологических рисков основаны на критериях получения конкретных результатов. В результате возможно ввести единые, объективные требования к детальному планированию, контролю и приемке результатов НИОКР, спланировать достижение доказательной базы для перехода к созданию необходимого оборудования. И, конечно, у нас удалось собрать уникальный коллектив людей – причем как на верхнем уровне проекта, так и на предприятиях, в составе которых выделены специальные Центры ответственности.– Евгений Олегович, вы говорите, что топливо для БРЕСТа уже получило экспериментальное обоснование в достаточной мере. А как обстоят дела с другими элементами и узлами реакторной установки? Что по ним уже сделано, и какие основные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы надо еще выполнить?– Вообще говоря, сам по себе БРЕСТ – объект НИОКР, поскольку в его названии есть слово "опытный". Целый ряд его оборудования отработан экспериментально. Но ряд работ еще предстоит. У нас пока нет таких стендов, на которых мы можем полномасштабно испытать главные циркуляционные насосы (ГЦН) и парогенераторы. Один стенд для парогенератора сооружается в НИКИЭТ, и на будущий год он будет готов. И, скорее всего, с небольшим переходом в 2023 год на площадке "Сибирского химического комбината" будет готов стенд для испытаний ГЦН.У нас есть вопросы от регулятора, которые вошли в Условия действия лицензии и Планы по ответам на эти вопросы, которые утверждены руководством Росатома, и четко расписано, как до получения лицензии на загрузку топлива в реактор мы должны их решить.– У России, среди прочего, есть единственная в своем роде в мире экспериментальная база для моделирования ядерных реакторов на быстрых нейтронах – это комплекс так называемых быстрых физических стендов (БФС) в Физико-энергетическом институте в Обнинске. Такое, как иной раз говорится, атомное "Лего", где как в детском конструкторе из небольших элементов собираются большие композиции. Активную зону для БРЕСТа там смоделировали?– На БФС часть вопросов применительно к БРЕСТу уже решалась. Но это были незаконченные работы. Есть основания полагать, что в 2022-2023 годах они будут завершены.– А стартовая загрузка для БРЕСТа будет на нитридном топливе?– Это очень существенно. Ведь понимание, что плотное уран-плутониевое топливо нужно для ядерной энергетики, у специалистов существует с 1950-х годов. Но, к сожалению, все время у нас откладывали работу на смешанном плотном топливе, каждый раз запускали "быстрые" реакторы на диоксиде урана, говоря: "а потом перейдем на плотное топливо", но так на него и не переходили. Сейчас смешанным уран-плутониевым топливом, но не нитридным, а оксидным МОКС-топливом постепенно заполняют активную зону реактора БН-800 на четвертом блоке Белоярской АЭС.По сути дела, у нас только стартовая загрузка будет с использованием давальческого плутония, выделенного из облученного ядерного топлива других реакторов, а дальше будет самообеспечение. Именно для этого мы создали на одной площадке инфраструктуру для замыкания ядерного топливного цикла.– Ключевой этап замкнутого ядерного топливного цикла, собственно, на чем основана возможность "круговорота" ядерного "горючего", – это переработка топлива, "отслужившего" в реакторе положенное время, и получение компонентов для новых партий топлива. В какой мере эти технологии отработаны для БРЕСТа?– Тут подходы такие. Есть то, что называется гидрометаллургией – технологии переработки, берущие свое начало со времен первого атомного проекта, когда надо было получать оружейный плутоний. И поэтому она доведена до такой стадии, что ее можно было бы использовать и для переработки топлива БРЕСТа. Хотя здесь мы имеем дело с несколько иным облученным топливом. По гидрометаллургии в нашем случае все основные НИОКРы выполнены, и на ней в принципе можно замкнуть цикл. Но при этом все же есть ряд ограничений, связанных, в том числе, с короткой послереакторной выдержкой ОЯТ применительно к БРЕСТу. Но если подольше выдерживать ОЯТ перед переработкой, то это значит, что в пределах замкнутого цикла делящихся материалов станет больше.Есть другая технология переработки – так называемая пирохимия. У нее есть свои преимущества, в частности, она дает возможность перерабатывать ОЯТ уже в первые годы после выгрузки из реактора. Но ее освоение потребовало больше времени. Мы подключили к работам очень хороший академический институт Уральского отделения РАН в Екатеринбурге – Институт высокотемпературной электрохимии. И благодаря его участию мы сможем снять первичную, большую радиоактивность с помощью пирохимии, а затем при необходимости использовать гидрометаллургию.– Примечательно, что президент РАН Александр Сергеев недавно назвал этот результат в числе главных достижений академической науки за последнее время.– Да. И теперь у нас остался вопрос, сумеем ли мы до конца использовать пирохимию саму по себе или в комбинации с гидрометаллургией. Поэтому мы сейчас для модуля переработки в рамках ОДЭК заложили возможность использования комбинированной технологии. В этом варианте проблема наиболее горячих продуктов деления решается на пирохимическом переделе, а гидрометаллургия используется для доочистки от радиоактивных примесей материалов, возвращаемых в топливный цикл.Если в 2026 году мы запустим БРЕСТ, то переработка понадобится нам не ранее 2028 года. Этот запас по времени позволяет нам распараллеливать подходы. Ведь мы еще рассматриваем и плазмохимическую технологию, при которой облученное топливо переводится в состояние плазмы, после чего в электромагнитном поле происходит разделение изотопов. Такие работы идут в Объединенном институте высоких температур РАН.– БРЕСТ, как задумано, станет предтечей коммерческого реактора большой мощности БР-1200 со свинцовым теплоносителем. Что это будет за проект? Простое масштабирование БРЕСТа или в нем появится что-то другое?– Хороший вопрос. Вы знаете, что мы в БРЕСТе используем металлобетонный корпус. Сейчас мы для БР-1200 сравниваем возможность использования металло-бетонного и обычного металлического корпуса. И однозначного решения пока нет. Есть ряд параметров, не только экономических, которые надо учитывать. Очень может быть, что будет металлический корпус.У нас за душой есть большой нераспечатанный "пласт" робототехники. Применение робототехники на объектах замкнутого ядерного топливного цикла – это неизбежность. Модуль фабрикации/рефабрикации для БРЕСТа сейчас пока роботизирован в минимальной степени, мы переведем его на робототехнику после того, как наработаем штатную зону для БРЕСТа, это закончится в 2025 году, и перед рефабрикацией. Поскольку переработку мы начнем после 2028 года, у нас будет период, когда мы сможем заняться модернизацией модуля, чтобы не только увеличить его производительность – до 20 тонн нитридного топлива в год вместо 14, но и одновременно включить туда потенциал робототехники, существенно уменьшив использование персонала. И на модуле переработки робототехника тоже будет активно использована.Но мы в рамках проектного направления "Прорыв" изучаем возможность использования роботов и на энергоблоках. И тут мы нашли неожиданную вещь: по нашим прикидкам, 40% персонала энергоблоков можно заменить роботами. Ведь люди там выполняют множество стандартизованных действий, а значит, и роботизируемых. Но даже при стандартизованности процедур персонал может отклоняться от них – то есть имеет место человеческий фактор. Робот же будет делать то, что ему предписано. И вот для БР-1200 мы это рассматриваем. И в том числе поэтому он не будет точной копией БРЕСТа.Кроме того, у нас очень хороший коллектив работает над автоматизированными системами управления технологическими процессами (АСУ ТП). У нас в НИКИЭТ это изначально было важным направлением работы. Мы отрабатываем АСУ ТП на БРЕСТе, и она для БР-1200 будет не просто масштабирована, но и усовершенствована, и я думаю, что она будет кардинально отличаться вообще от того, что делается сейчас в ядерной энергетике.– Проектное направление "Прорыв" включает в себя разработку проекта и первого в мире энергоблока большой мощности с реактором на быстрых нейтронах, но с натриевым теплоносителем – БН-1200. Каковы его перспективы?– У нас в стране очень большой задел по натриевым реакторам разных мощностей, еще с 1950-х годов, и мне очень не хотелось бы, чтобы эта линия потерялась. Такая опасность существует. Во всем мире укоренилось представление о том, что реакторы на быстрых нейтронах не могут быть экономически выгодными, а, следовательно, для них надо искать какие-то другие, вспомогательные ниши – использование всего потенциала уранового сырья, решение проблемы отходов, наработка топлива для тепловых реакторов. Но мы исходим из другого постулата, мы считаем , что это просто были проектные недоработки. Сейчас у нас заканчивается технико-экономическое обоснование проекта БН-1200. В июле должны состояться несколько тематических научно-технических советов Росатома, на которых, по-видимому, я надеюсь на это, будет приниматься решение по рекомендации руководству госкорпорации по сооружению блока БН-1200, имеющего перспективы конкурентоспособности с энергоблоками ВВЭР. Наверное, это все же еще не будет конкурентоспособность с парогазовыми установками – эта задача у нас тоже в "Прорыве" стоит, но, повторю, у нас есть достаточно высокая уверенность, что конкурентоспособность БН-1200 по сравнению с блоками ВВЭР и возобновляемыми источниками энергии в наших российских условиях будет обеспечена. Он может быть с опережением построен и в пределах нынешнего десятилетия.И тогда, имея две линии реакторов на быстрых нейтронах, отличающихся по типу теплоносителя, мы в начале 2030-х годов получим возможность выбора и развития второй "ноги" двухкомпонентной ядерной энергетики – быстрых реакторов в замкнутом топливном цикле, как основной линии развития нашей ядерной энергетики, что предусмотрено стратегией, в 2018 году одобренной президиумом научно-технического совета Росатома.

https://ria.ru/20210419/energoblok-1728897247.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210419/energetika-1728907193.html

https://ria.ru/20210301/toplivo-1599435629.html

https://ria.ru/20210210/rosatom-1596842167.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200622/1573302452.html

https://ria.ru/20201229/rosatom-1591422782.html

россия

обнинск

сша

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россия, владимир сычев, александр сергеев (ран), оао "никиэт", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евгений адамов, обнинск, сша, интервью