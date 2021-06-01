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На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 01.06.2021
На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло на Северных Курилах, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:05
2021-06-01T12:05
2021-06-01T12:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-курильск
сахалинская область
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло на Северных Курилах, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.По данным МЧС, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск, сахалинская область, землетрясение