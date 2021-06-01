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На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 01.06.2021
На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло на Северных Курилах, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:05
2021-06-01T12:05
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
северо-курильск
сахалинская область
землетрясение
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло на Северных Курилах, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.По данным МЧС, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск, сахалинская область, землетрясение

На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

12:05 01.06.2021
 
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло на Северных Курилах, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.
"Первого июня в 19.08 (11.08 мск) зарегистрировано землетрясение в 115 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск (Парамушир). Магнитуда сейсмособытия составила 5.0, глубина 80 километров", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.
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РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Северо-КурильскСахалинская областьЗемлетрясение
 
 
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