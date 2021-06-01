https://ria.ru/20210601/zemletryasenie-1735068333.html

На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 01.06.2021

На Северных Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,0

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло на Северных Курилах, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:05

2021-06-01T12:05

2021-06-01T12:05

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

северо-курильск

сахалинская область

землетрясение

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5.0 произошло на Северных Курилах, сообщает во вторник пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.По данным МЧС, землетрясение ощутили жители Северо-Курильска. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 2 баллов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html

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северо-курильск

сахалинская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), северо-курильск, сахалинская область, землетрясение