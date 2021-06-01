https://ria.ru/20210601/zemletryasenie-1735047375.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 01.06.2021

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером во вторник у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:15

2021-06-01T10:15

2021-06-01T10:15

россия

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером во вторник у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.Толчок произошел в 17:55 местного времени (8:55 мск). Его эпицентр находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 42 километра, следует из сообщений на сайте геофизической службы.В региональном управлении МЧС сообщили, что жители Камчатского края в спасательные службы не обращались.

https://ria.ru/20210529/zemletryaseniya-1734755574.html

россия

камчатский край

петропавловск-камчатский

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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия