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У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 01.06.2021
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером во вторник у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:15
2021-06-01T10:15
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером во вторник у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.Толчок произошел в 17:55 местного времени (8:55 мск). Его эпицентр находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 42 километра, следует из сообщений на сайте геофизической службы.В региональном управлении МЧС сообщили, что жители Камчатского края в спасательные службы не обращались.
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россия
камчатский край
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россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,9

10:15 01.06.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июн - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло вечером во вторник у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
Толчок произошел в 17:55 местного времени (8:55 мск). Его эпицентр находился в 127 километрах от Петропавловска-Камчатского на глубине 42 километра, следует из сообщений на сайте геофизической службы.
В региональном управлении МЧС сообщили, что жители Камчатского края в спасательные службы не обращались.
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РоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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