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Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии
Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии - РИА Новости, 01.06.2021
Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии
Германия могла бы оказать Украине военную поддержку, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:30
2021-06-01T23:40
владимир зеленский
ангела меркель
германия
украина
в мире
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия могла бы оказать Украине военную поддержку, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский.Ранее сообщалось, что сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину "для обороны". Позже в кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.При этом президент отметил, что благодарен канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за все, что она сделала для Украины. "Разумеется, я надеялся, что она сделает больше, особенно в рамках "нормандского формата", - заявил он.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
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владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире

Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии

14:30 01.06.2021 (обновлено: 23:40 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия могла бы оказать Украине военную поддержку, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину "для обороны". Позже в кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.

"Германия не предоставляла нам никакую военную помощь, однако она бы могла это сделать", - сказал Зеленский.

При этом президент отметил, что благодарен канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за все, что она сделала для Украины. "Разумеется, я надеялся, что она сделает больше, особенно в рамках "нормандского формата", - заявил он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 22:02
Зеленский увидел в союзе России и Белоруссии угрозу для Украины
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
 
Владимир ЗеленскийАнгела МеркельГерманияУкраинаВ мире
 
 
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