Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии
14:30 01.06.2021 (обновлено: 23:40 01.06.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия могла бы оказать Украине военную поддержку, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину "для обороны". Позже в кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.
"Германия не предоставляла нам никакую военную помощь, однако она бы могла это сделать", - сказал Зеленский.
При этом президент отметил, что благодарен канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за все, что она сделала для Украины. "Разумеется, я надеялся, что она сделает больше, особенно в рамках "нормандского формата", - заявил он.
Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.