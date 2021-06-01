https://ria.ru/20210601/zelenskiy-1735097642.html

Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии

Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии - РИА Новости, 01.06.2021

Зеленский посетовал на отсутствие военной поддержки от Германии

Германия могла бы оказать Украине военную поддержку, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:30

2021-06-01T14:30

2021-06-01T23:40

владимир зеленский

ангела меркель

германия

украина

в мире

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БЕРЛИН, 1 июн - РИА Новости. Германия могла бы оказать Украине военную поддержку, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung президент Украины Владимир Зеленский.Ранее сообщалось, что сопредседатель немецкой партии "Зеленые" Роберт Хабек поддержал идею поставок вооружений на Украину "для обороны". Позже в кабмине ФРГ заявили, что не выдают разрешений на экспорт вооружений на Украину и намерены придерживаться данной политики.При этом президент отметил, что благодарен канцлеру ФРГ Ангеле Меркель за все, что она сделала для Украины. "Разумеется, я надеялся, что она сделает больше, особенно в рамках "нормандского формата", - заявил он.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210531/zelenskiy-1735014375.html

германия

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владимир зеленский, ангела меркель, германия, украина, в мире