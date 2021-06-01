https://ria.ru/20210601/zatmenie-1735030336.html

Астроном рассказал, где посмотреть солнечное затмение

Астроном рассказал, где посмотреть солнечное затмение - РИА Новости, 01.06.2021

Астроном рассказал, где посмотреть солнечное затмение

Полных солнечных затмений в ближайшие десятилетия в России видно не будет, но их можно будет наблюдать в Испании и Египте, рассказал РИА Новости астроном,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:18

2021-06-01T03:18

2021-06-01T03:18

россия

чукотка

космос - риа наука

институт космических исследований

российская академия наук

испания

общество

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Полных солнечных затмений в ближайшие десятилетия в России видно не будет, но их можно будет наблюдать в Испании и Египте, рассказал РИА Новости астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников."Полных затмений в ближайшие 20 лет в населенных районах России вообще не будет, лишь в 2033 году оно произойдет на Чукотке. Недалеко от России их можно будет наблюдать в Испании в 2026 году, причем, в августе. Это самый курортный сезон. И два египетских затмения - в 2027 году и в 2034 году. Хочется надеяться, что к этому сроку пандемия закончится и границы откроют", - сказал он.

https://ria.ru/20210531/zatmenie-1734856268.html

россия

чукотка

испания

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россия, чукотка, космос - риа наука, институт космических исследований, российская академия наук, испания, общество