Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars
13:44 01.06.2021 (обновлено: 15:58 01.06.2021)
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
По словам Онищенко, россияне разучились правильно питаться, а "мусорная еда" типа батончиков и картошки фри негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма.
"Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно ее рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это", — пояснил депутат.
Поэтому, считает он, нужно не только ограничить рекламу, но и запретить некоторые продукты.
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"Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти", — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что в России нужна комплексная программа по пропаганде здорового питания.
Накануне швейцарская компания Nestle признала, что 60 процентов ее продукции нельзя отнести к здоровому питанию.
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