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Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars
Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars - РИА Новости, 01.06.2021
Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars
Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:44
2021-06-01T15:58
россия
the coca-cola company
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
геннадий онищенко
nestle s.a.
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".По словам Онищенко, россияне разучились правильно питаться, а "мусорная еда" типа батончиков и картошки фри негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма.Поэтому, считает он, нужно не только ограничить рекламу, но и запретить некоторые продукты."Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти", — сказал Онищенко.Он подчеркнул, что в России нужна комплексная программа по пропаганде здорового питания.Накануне швейцарская компания Nestle признала, что 60 процентов ее продукции нельзя отнести к здоровому питанию.
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россия, the coca-cola company, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, nestle s.a., общество

Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars

13:44 01.06.2021 (обновлено: 15:58 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".
По словам Онищенко, россияне разучились правильно питаться, а "мусорная еда" типа батончиков и картошки фри негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма.

"Наши дети чуть ли не с рождения уже подсажены на эту продукцию, наши СМИ активно ее рекламируют, потому что получают огромные дивиденды за это", — пояснил депутат.

Поэтому, считает он, нужно не только ограничить рекламу, но и запретить некоторые продукты.
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"Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти", — сказал Онищенко.
Он подчеркнул, что в России нужна комплексная программа по пропаганде здорового питания.
Накануне швейцарская компания Nestle признала, что 60 процентов ее продукции нельзя отнести к здоровому питанию.
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РоссияThe Coca-Cola CompanyФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФГеннадий ОнищенкоNestle S.A.Общество
 
 
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