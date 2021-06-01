https://ria.ru/20210601/zapret-1735086607.html

Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars

Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars - РИА Новости, 01.06.2021

Онищенко призвал запретить продукцию Nestle, Coca-Cola и Mars

Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:44

2021-06-01T13:44

2021-06-01T15:58

россия

the coca-cola company

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

геннадий онищенко

nestle s.a.

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым запретить в России продукцию компаний Nestle, Coca-Cola и Mars. Об этом он заявил радиостанции "Говорит Москва".По словам Онищенко, россияне разучились правильно питаться, а "мусорная еда" типа батончиков и картошки фри негативно влияет на эндокринную систему и общее состояние организма.Поэтому, считает он, нужно не только ограничить рекламу, но и запретить некоторые продукты."Те же шоколадки Mars, они сугубо рафинированные, они не соответствуют генетической памяти", — сказал Онищенко.Он подчеркнул, что в России нужна комплексная программа по пропаганде здорового питания.Накануне швейцарская компания Nestle признала, что 60 процентов ее продукции нельзя отнести к здоровому питанию.

https://ria.ru/20210401/fastfood-1603726567.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/eda-1576983868.html

россия

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2021

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россия, the coca-cola company, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, геннадий онищенко, nestle s.a., общество