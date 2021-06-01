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Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму
Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму - РИА Новости, 01.06.2021
Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении временного запрета для причастных к деятельности... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:03
2021-06-01T12:08
андрей клишас
госдума рф
россия
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении временного запрета для причастных к деятельности экстремистских организаций баллотироваться на выборах всех уровней.Совфед рассмотрит этот закон в среду, 2 июня, на заседании.Ограничения коснутся тех, кто был причастен к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций. Запрет избираться коснётся и тех, кто поддерживал эти организации в интернете комментариями или высказываниями.Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций. Рядовым членам организаций или другим лицам, причастным к их деятельности, нельзя будет претендовать на выборные должности в течение трех лет.Причастными к деятельности экстремистских или террористических организаций будут считаться те, кто помогал им непосредственно в реализации целей и форм деятельности, в том числе отдельных мероприятий, "выражал поддержку высказываниями", включая комментарии в интернете, предоставлял денежные средства, оказывал имущественную, организационно-методическую или консультативную помощь.Закон не будет распространяться на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.Ранее один из авторов законопроекта, председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что причастность к деятельности экстремистской или террористической организации ее членов или тех, кто оказывал ей поддержку, будет устанавливаться решением суда. По его словам, тем самым будет исключена возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права.Вместе с тем в Госдуме пояснили, что в отношении учредителей таких организаций и их руководителей подобного судебного решения не понадобится.
https://ria.ru/20210521/popravki-1733331960.html
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андрей клишас, госдума рф, россия, совет федерации рф, политика

Комитет СФ поддержал проект о запрете избираться причастным к экстремизму

12:03 01.06.2021 (обновлено: 12:08 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал во вторник закон о введении временного запрета для причастных к деятельности экстремистских организаций баллотироваться на выборах всех уровней.
Совфед рассмотрит этот закон в среду, 2 июня, на заседании.
Ограничения коснутся тех, кто был причастен к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций. Запрет избираться коснётся и тех, кто поддерживал эти организации в интернете комментариями или высказываниями.
Учредители и руководители экстремистских или террористических организаций не смогут избираться в течение пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете таких организаций. Рядовым членам организаций или другим лицам, причастным к их деятельности, нельзя будет претендовать на выборные должности в течение трех лет.
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Причастными к деятельности экстремистских или террористических организаций будут считаться те, кто помогал им непосредственно в реализации целей и форм деятельности, в том числе отдельных мероприятий, "выражал поддержку высказываниями", включая комментарии в интернете, предоставлял денежные средства, оказывал имущественную, организационно-методическую или консультативную помощь.
Закон не будет распространяться на те выборы, которые были назначены до его вступления в силу.
Ранее один из авторов законопроекта, председатель конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что причастность к деятельности экстремистской или террористической организации ее членов или тех, кто оказывал ей поддержку, будет устанавливаться решением суда. По его словам, тем самым будет исключена возможность административного усмотрения при ограничении пассивного избирательного права.
Вместе с тем в Госдуме пояснили, что в отношении учредителей таких организаций и их руководителей подобного судебного решения не понадобится.
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