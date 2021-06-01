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Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции - РИА Новости, 01.06.2021
Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции
Госдума приняла закон о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками - так называемой "зеленой" продукции. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:51
2021-06-01T10:51
россия
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками - так называемой "зеленой" продукции.Документ устанавливает правовые основы сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками. Он направлен на повышение доступности для населения такой продукции, а также информации о ней.Производство улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции должно быть обособлено от производства иной продукции. При этом допускается производство такой продукции на оборудовании, используемом для производства иной продукции, но при условии, что производитель обеспечит несмешение "зеленой" и другой продукции.В отношении "зеленой" продукции вводится запрет на применение клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также на применение продукции, изготовленной с использованием таких организмов. Для нее также будут действовать запреты на применение ионизирующего излучения и на использование упаковки и тары, которые могут привести к загрязнению.Подтверждение соответствия "зеленой" продукции будет осуществляться в форме добровольной сертификации. Производители такой продукции будут включаться в специальный реестр таких лиц, они также смогут маркировать ее специальным знаком и рассчитывать на господдержку.Госдума также приняла закон-спутник, который вносит в закон "О развитии сельского хозяйства" изменения, обусловленные введением новых категорий сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также их производителей. Оба закона должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию россиян, поясняла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, "зеленая" продукция должна быть доступна для широкого круга населения, а у сельского хозяйства России для этого есть все преимущества и возможности.
https://ria.ru/20210307/produkty--1600095292.html
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россия, госдума рф, экономика

Госдума приняла закон о "зеленой" сельхозпродукции

10:51 01.06.2021
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума приняла закон о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками - так называемой "зеленой" продукции.
Документ устанавливает правовые основы сельскохозяйственной и иной деятельности, связанной с производством, хранением, транспортировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия промышленной и иной продукции с улучшенными характеристиками. Он направлен на повышение доступности для населения такой продукции, а также информации о ней.
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Производство улучшенных сельскохозяйственной продукции, продовольствия, промышленной и иной продукции должно быть обособлено от производства иной продукции. При этом допускается производство такой продукции на оборудовании, используемом для производства иной продукции, но при условии, что производитель обеспечит несмешение "зеленой" и другой продукции.
В отношении "зеленой" продукции вводится запрет на применение клонирования и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов, а также на применение продукции, изготовленной с использованием таких организмов. Для нее также будут действовать запреты на применение ионизирующего излучения и на использование упаковки и тары, которые могут привести к загрязнению.
Подтверждение соответствия "зеленой" продукции будет осуществляться в форме добровольной сертификации. Производители такой продукции будут включаться в специальный реестр таких лиц, они также смогут маркировать ее специальным знаком и рассчитывать на господдержку.
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Госдума также приняла закон-спутник, который вносит в закон "О развитии сельского хозяйства" изменения, обусловленные введением новых категорий сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также их производителей. Оба закона должны вступить в силу с 1 марта 2022 года.
Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию россиян, поясняла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, "зеленая" продукция должна быть доступна для широкого круга населения, а у сельского хозяйства России для этого есть все преимущества и возможности.
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