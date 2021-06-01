https://ria.ru/20210601/yuveliry-1735004708.html

Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах

Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах - РИА Новости, 01.06.2021

Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах

Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них – самоучки, и получали свои знания "в бою". Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера".

2021-06-01T14:00

2021-06-01T14:00

2021-06-01T14:00

истории.doc

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общество

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Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них – самоучки, и получали свои знания «в бою». Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера". audio/mpeg

Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них – самоучки, и получали свои знания «в бою». Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера". audio/mpeg

Корреспондент РИА Новости Мария Марикян узнала как работают мастера, что ждет их ремесло и как заказчикам не получить подделку, отдав оригинал.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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