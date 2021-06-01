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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210601/yuveliry-1735004708.html
Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах
Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах - РИА Новости, 01.06.2021
Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах
Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них – самоучки, и получали свои знания "в бою". Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера".
2021-06-01T14:00
2021-06-01T14:00
истории.doc
подкаст
люди
общество
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Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах
Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них – самоучки, и получали свои знания «в бою». Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера".
audio/mpeg
Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах
Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них – самоучки, и получали свои знания «в бою». Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера".
audio/mpeg
Корреспондент РИА Новости Мария Марикян узнала как работают мастера, что ждет их ремесло и как заказчикам не получить подделку, отдав оригинал.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Юлия МирейГолоса эпизода: Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, люди, общество

Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах

14:00 01.06.2021
 
Истории.doc
Ювелиры: о подмене камней, тренде на серебро и заказчиках-сатанистах
14:00
Читать ria.ru в
Один пришел в профессию случайно – привел одноклассник, другой с юности искал секреты плетения цепочек в отцовских дефицитных книгах. 90% из них – самоучки, и получали свои знания "в бою". Как становятся ювелирами, с какими необычными заказами они сталкиваются и сколько зарабатывают "золотые мастера".
Корреспондент РИА Новости Мария Марикян узнала как работают мастера, что ждет их ремесло и как заказчикам не получить подделку, отдав оригинал.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Юлия Мирей
Голоса эпизода: Наталья Шашина
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
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