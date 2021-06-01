https://ria.ru/20210601/yandeks-1735066145.html

Пользователи "Яндекса" получили инструмент для управления своими данными

Пользователи "Яндекса" получили инструмент для управления своими данными - РИА Новости, 01.06.2021

Пользователи "Яндекса" получили инструмент для управления своими данными

Инструмент для управления данными появился в личном кабинете "Яндекс ID", с его помощью пользователи могут запросить архив с информацией, которую накопили о них РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:58

2021-06-01T11:58

2021-06-01T11:58

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Инструмент для управления данными появился в личном кабинете "Яндекс ID", с его помощью пользователи могут запросить архив с информацией, которую накопили о них разные сервисы "Яндекса", а также удалить свои данные из отдельных сервисов, говорится в сообщении компании."Архив включает информацию из более чем 50 сервисов "Яндекса". На его подготовку нужно несколько дней. Когда всё готово, на почту приходит письмо, а файл с архивом появляется в "Яндекс ID". Удалить данные сейчас можно из "Алисы", "Музыки" , "Карт", "Почты", "Диска", "Дзена", "Переводчика", "Погоды", "Мессенджера", "Бизнеса" и "Станции". До конца года в список войдут все основные сервисы "Яндекса", - уточняется в сообщении.Отмечается, что большая часть данных стирается с серверов в течение суток. Некоторые данные по закону нужно хранить определённое время - их интернет-холдинг перестаёт обрабатывать сразу после поступления запроса и удаляет, как только истечёт установленный срок. Данные, которые являются частью сервиса, например правки и панорамы в "Картах", нельзя удалить полностью. Они обезличиваются - "Яндекс" стирает информацию о том, кто их добавил."Данные о пользователях, их интересах и действиях - лайках и дизлайках, отзывах, поездках и так далее - помогают нам делать удобные и персонализированные сервисы. "Яндекс" бережно хранит и надёжно защищает эту информацию. При этом мы - за прозрачность: у человека должна быть возможность проверить, что "Яндекс" знает о нём, и распорядиться этими данными по своему усмотрению", - прокомментировал директор "Яндекса" по защите данных Иван Черевко.Новый инструмент для управления данными является частью "Яндекс ID", он находится в разделе "Управление аккаунтом". Чтобы получить доступ к инструменту, нужно ввести код подтверждения - это дополнительная мера безопасности. Код высылается на номер, привязанный к аккаунту.

https://ria.ru/20210531/yandeks-1734854618.html

https://ria.ru/20210528/yandeks-1734637129.html

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2021

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яндекс, алиса, технологии, общество