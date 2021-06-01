https://ria.ru/20210601/wifi-1735118936.html

Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi

Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi - РИА Новости, 01.06.2021

Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi

Компании Qualcomm, MediaTek и Broadcom начали разработку чипов Wi-Fi 7 — нового поколения стандарта беспроводной связи. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:20

2021-06-01T16:20

2021-06-01T16:20

наука

qualcomm

wi-fi

технологии

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Компании Qualcomm, MediaTek и Broadcom начали разработку чипов Wi-Fi 7 — нового поколения стандарта беспроводной связи. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источник в отрасли.Версия Wi-Fi 7 (802.11be) станет преемником стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Новинка даст двукратный прирост скорости передачи данных благодаря комбинированию спектров радиочастот. Кроме того, Wi-Fi 7 даст выигрыш в радиусе действия беспроводной сети.Как и в случае с предыдущими версиями Wi-Fi, в стандарт 802.11be при разработке закладывается обратная совместимость. Иными словами, устройства с более старыми модемами будут работать с Wi-Fi 7.Технология будет готова к релизу, как считают инсайдеры, через 2-3 года. Тогда же и появятся гаджеты с поддержкой Wi-Fi 7.

https://ria.ru/20210512/wifi-1731978097.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, wi-fi, технологии