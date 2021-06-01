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Наука
https://ria.ru/20210601/wifi-1735118936.html
Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi
Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi - РИА Новости, 01.06.2021
Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi
Компании Qualcomm, MediaTek и Broadcom начали разработку чипов Wi-Fi 7 — нового поколения стандарта беспроводной связи. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:20
2021-06-01T16:20
наука
qualcomm
wi-fi
технологии
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Компании Qualcomm, MediaTek и Broadcom начали разработку чипов Wi-Fi 7 — нового поколения стандарта беспроводной связи. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источник в отрасли.Версия Wi-Fi 7 (802.11be) станет преемником стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Новинка даст двукратный прирост скорости передачи данных благодаря комбинированию спектров радиочастот. Кроме того, Wi-Fi 7 даст выигрыш в радиусе действия беспроводной сети.Как и в случае с предыдущими версиями Wi-Fi, в стандарт 802.11be при разработке закладывается обратная совместимость. Иными словами, устройства с более старыми модемами будут работать с Wi-Fi 7.Технология будет готова к релизу, как считают инсайдеры, через 2-3 года. Тогда же и появятся гаджеты с поддержкой Wi-Fi 7.
https://ria.ru/20210512/wifi-1731978097.html
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qualcomm, wi-fi, технологии

Стали известны особенности следующего поколения Wi-Fi

16:20 01.06.2021
 
© Fotolia / dolphfynWi-Fi на смартфоне
Wi-Fi на смартфоне - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Fotolia / dolphfyn
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Компании Qualcomm, MediaTek и Broadcom начали разработку чипов Wi-Fi 7 — нового поколения стандарта беспроводной связи. Об этом сообщает Digitimes со ссылкой на источник в отрасли.
Версия Wi-Fi 7 (802.11be) станет преемником стандартов Wi-Fi 6 и Wi-Fi 6E. Новинка даст двукратный прирост скорости передачи данных благодаря комбинированию спектров радиочастот. Кроме того, Wi-Fi 7 даст выигрыш в радиусе действия беспроводной сети.
Как и в случае с предыдущими версиями Wi-Fi, в стандарт 802.11be при разработке закладывается обратная совместимость. Иными словами, устройства с более старыми модемами будут работать с Wi-Fi 7.
Технология будет готова к релизу, как считают инсайдеры, через 2-3 года. Тогда же и появятся гаджеты с поддержкой Wi-Fi 7.
Знак wi-fi - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 15:59Наука
В каждом устройстве с Wi-Fi найдена критическая ошибка
 
НаукаQualcommWi-FiТехнологии
 
 
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