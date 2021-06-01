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Лавров рассказал об отсутствии иллюзий по встрече Путина и Байдена
Лавров рассказал об отсутствии иллюзий по встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 01.06.2021
Лавров рассказал об отсутствии иллюзий по встрече Путина и Байдена
Россия не строит иллюзий по поводу прорывов и исторических решений по итогам предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:36
2021-06-01T16:36
2021-06-01T18:33
сергей лавров
джо байден
владимир путин
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сша
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россия
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Россия не строит иллюзий по поводу прорывов и исторических решений по итогам предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается предстоящего саммита в Женеве 16 июня президентов России и Соединенных Штатов, мы не строим иллюзий, мы не пытаемся создавать впечатление, что будут какие-то прорывы, какие-то исторические судьбоносные решения, но сам факт разговора двух ведущих ядерных держав на уровне первых лиц, конечно же, важен, это нужно всячески поддерживать", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве."Они должны обменяться мнениями о том, какие угрозы каждая из сторон видит в окружении своих стран, да и в целом на глобальной арене", - добавил он.
https://ria.ru/20210601/sammit-1735097788.html
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сергей лавров, джо байден, владимир путин, москва, сша, в мире, россия