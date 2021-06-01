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Песков ответил на вопрос о дате встречи глав МИД "нормандской четверки"

Песков ответил на вопрос о дате встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 01.06.2021

Песков ответил на вопрос о дате встречи глав МИД "нормандской четверки"

Дата встречи глав МИД "нормандского" формата пока не определена, работа проходит на уровне экспертов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:39

2021-06-01T12:39

2021-06-01T13:24

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дмитрий песков

франция

германия

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в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дата встречи глав МИД "нормандского" формата пока не определена, работа проходит на уровне экспертов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит ничего более полезного для урегулирования украинского кризиса, чем "нормандский формат", и сообщил о достижении договоренностей с Москвой и Киевом провести дискуссии на уровне министров.Он отметил, что регулярно работают помощники президентов, политсоветники."И именно им предстоит сгенерировать некую повестку дня. Пока с этим сложности", - сказал Песков.

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россия, дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире