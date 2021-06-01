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Песков ответил на вопрос о дате встречи глав МИД "нормандской четверки"
Песков ответил на вопрос о дате встречи глав МИД "нормандской четверки" - РИА Новости, 01.06.2021
Песков ответил на вопрос о дате встречи глав МИД "нормандской четверки"
Дата встречи глав МИД "нормандского" формата пока не определена, работа проходит на уровне экспертов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:39
2021-06-01T13:24
россия
дмитрий песков
франция
германия
украина
в мире
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дата встречи глав МИД "нормандского" формата пока не определена, работа проходит на уровне экспертов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит ничего более полезного для урегулирования украинского кризиса, чем "нормандский формат", и сообщил о достижении договоренностей с Москвой и Киевом провести дискуссии на уровне министров.Он отметил, что регулярно работают помощники президентов, политсоветники."И именно им предстоит сгенерировать некую повестку дня. Пока с этим сложности", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, франция, германия, украина, в мире

Песков ответил на вопрос о дате встречи глав МИД "нормандской четверки"

12:39 01.06.2021 (обновлено: 13:24 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Дата встречи глав МИД "нормандского" формата пока не определена, работа проходит на уровне экспертов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не видит ничего более полезного для урегулирования украинского кризиса, чем "нормандский формат", и сообщил о достижении договоренностей с Москвой и Киевом провести дискуссии на уровне министров.
"В ходе телефонных разговоров (Владимира) Путина и с Макроном, и с (Ангелой) Меркель неоднократно подчеркивалась необходимость активизации работы и проведения встречи на уровне министров иностранных дел. И принципиально все стороны с этим согласны. Но пока дата не определена", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что регулярно работают помощники президентов, политсоветники.
"И именно им предстоит сгенерировать некую повестку дня. Пока с этим сложности", - сказал Песков.
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