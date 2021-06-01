https://ria.ru/20210601/voyska-1734900748.html

Космические войска РФ

Космические войска РФ - РИА Новости, 01.06.2021

Космические войска РФ

Космические войска Российской Федерации – род войск, входящий в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Космические войска решают широкий спектр задач,... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:21

2021-06-01T02:21

2021-06-01T02:21

россия

космические войска воздушно-космических сил россии

воздушно-космические силы россии

плесецк (космодром)

военно-космическая академия имени а. ф. можайского

справки

безопасность

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Космические войска Российской Федерации – род войск, входящий в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Космические войска решают широкий спектр задач, основными из которых являются: наблюдение за космическими объектами и выявление угроз России в космосе и из космоса, а при необходимости – парирование таких угроз; обеспечение высших звеньев управления достоверной информацией об обнаружении стартов баллистических ракет и предупреждение о ракетном нападении; осуществление запусков космических аппаратов на орбиты, управление спутниковыми системами военного и двойного (военного и гражданского) назначения в полете и применение отдельных из них в интересах обеспечения войск (сил) РФ необходимой информацией; поддержание в установленном составе и готовности к применению спутниковых систем военного и двойного назначения, средств их запуска и управления и ряд других задач. В Космические войска входят 15-я армия Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного центра разведки космической обстановки, и Первый Государственный испытательный космодром министерства обороны РФ (космодром Плесецк). Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского. Командует Космическими войсками заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами, генерал-полковник Александр Головко. Первые части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, начали создаваться в СССР в 1955 году с принятием решения о строительстве в Казахстане полигона для проведения испытаний межконтинентальных баллистических ракет (ныне – космодром Байконур).В 1957 году в связи с подготовкой к запуску первого искусственного спутника Земли был создан Командно-измерительный комплекс управления космическими аппаратами (ныне – Главный испытательный космический центр министерства обороны Российской Федерации имени Г.С. Титова, ГИКЦ). В его состав входила сеть наземных измерительных пунктов. Места их дислокации были разработаны Научно-исследовательским институтом №4 Минобороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки траекторных и телеметрических измерений, передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на всей территории СССР.Также в 1957 году в Архангельской области началось строительство полигона, предназначенного для пусков межконтинентальных баллистических ракет Р-7 (ныне космодром Плесецк). 4 октября 1957 года частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли "ПС-1", а 12 апреля 1961 года – запуск и контроль за полетом первого в мире пилотируемого космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным на борту. В дальнейшем все отечественные и международные космические программы осуществлялись с участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов. В 1960 году для организации управления космической деятельностью в министерстве обороны СССР было образовано Третье управление Главного управления ракетного вооружения, которое в 1964 году было преобразовано в Центральное управление космических средств (ЦУКОС) министерства обороны (МО). В 1970 году ЦУКОС МО было реорганизовано в Главное управление космических средств (ГУКОС) МО СССР. В 1971-1980 годах были созданы постоянно функционирующие космические системы, предназначенные для ведения стратегической разведки, обнаружения запусков баллистических ракет, боевого управления, стратегической и оперативной связи, навигационного, геодезического, топографического обеспечения и др.Ввиду возросшего объема решаемых задач в 1982 году ГУКОС и подведомственные ему части были выведены из состава Ракетных войск стратегического назначения и подчинены непосредственно министру обороны СССР. В 1986 году ГУКОС преобразовали в Управление начальника космических средств МО СССР (с 1992 года МО РФ), на базе которого в августе 1992 года были образованы Военно-космические силы (ВКС) МО РФ как род специальных войск центрального подчинения. В их состав вошли космодромы Байконур, Плесецк и с 1994 года космодром Свободный, а также Главный испытательный центр испытаний и управления космическими средствами, Военно-инженерная космическая академия и 50-й Центральный научно-исследовательский институт министерства обороны РФ. В 1998 году Военно-космические силы были включены в состав Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) со статусом управления космических средств. Для координации космической деятельности, а также организации повседневной работы воинских частей и учреждений запуска и управления космических аппаратов в РВСН создали Управление космических средств. В связи с возрастанием роли космических средств в обеспечении национальной и военной безопасности России на основании указа президента РФ от 24 марта 2001 года был сформирован новый род войск – Космические войска РФ на базе выделяемых из РВСН объединений, соединений и частей запуска и управления космических аппаратов, а также воинских формирований ракетно-космической обороны. 1 июня 2001 года они приступили к выполнению задач по предназначению.С 2001 года по 2011 год Космическими войсками было проведено и обеспечено проведение более 240 пусков ракет-носителей, которыми выведены на орбиты более 300 космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и научного назначения. Среди них аппараты связи, навигации, картографии, дистанционного зондирования Земли, телекоммуникации, научные аппараты и т.д. Средствами контроля космического пространства было осуществлено предупреждение о более 900 опасных сближениях космических объектов с международной космической станцией. В связи с объективной необходимостью в объединении сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в космосе и из космоса, с воинскими формированиями, отвечающими за противовоздушную оборону (ПВО) страны, в целях создания единой системы воздушно-космической обороны с 1 декабря 2011 года в соответствии с решением президента РФ были сформированы Войска воздушно-космической обороны (ВКО). Они были созданы на базе соединений и воинских частей Космических войск, а также войск оперативного стратегического командования воздушно-космической обороны Военно-воздушных сил. С введением в строй войск ВКО в России, Космические войска как самостоятельный род войск прекратили свое существование, но с 1 августа 2015 года были воссозданы как род войск в составе Воздушно-космических сил, образованных из Военно-воздушных сил и войск ВКО. Создание нового вида Вооруженных Сил было обусловлено смещением центра тяжести вооруженной борьбы в воздушно-космическую сферу и продиктовано объективной необходимостью в объединении под единым командованием всех сил и средств, отвечающих за обеспечение безопасности России в воздушно-космическом пространстве. Для решения поставленных перед Космическим войсками задач используются космические системы и комплексы, которые включают: космические средства информационного обеспечения (средства наблюдения, предупреждения о ракетно-ядерном нападении и информационного обеспечения систем противоракетной обороны и противокосмической обороны, средства связи и ретрансляции, навигационного, метеорологического и топогеодезического обеспечения); носители космических средств одноразового и многоразового применения, стартовые и стартово-посадочные комплексы; наземную инфраструктуру управления, обслуживания и подготовки запуска ракет-носителей. Космические системы и комплексы различного назначения – важнейшая составная часть современных военных информационных технологий. Космические геоинформационные системы добывают и передают навигационно-временнyю, картографическую и метеорологическую информацию, необходимую для применения высокоточного оружия. Системы и комплексы Космических войск РФ решают задачи не только в интересах Вооруженных сил РФ и других силовых структур, но и значительного числа министерств и ведомств экономической и социальной сферы, участвуют в обеспечении запусков космических аппаратов совместного и зарубежного производства и в управлении ими. Специалисты Космических войск ВКС в 2020 году обеспечили проведение 15 запусков космических аппаратов различного назначения, осуществленных с космодромов Плесецк, Байконур, Восточный, в ходе которых на орбиту выведен 21 российский космический аппарат, из них семь были приняты на управление Главным испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Г.С. Титова. На начало 2021 года в составе орбитальной группировки космических аппаратов России входило более 160 космических аппаратов различного назначения, около 60% которой находилось на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС. В рамках несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.В 2020 году Космические войска ВКС выполнили свыше трех тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки. Специалисты Главного центра разведки космической обстановки обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1200 космических объектов осуществили контроль за выводом на орбиты около 600 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 360 космических объектов.Космические войска Воздушно-космических сил России отмечают свой профессиональный праздник ежегодно 4 октября на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Впервые этот день был установлен указом президента РФ от 10 декабря 1995 года и назывался Днем Военно-космических сил. Дата празднования была приурочена ко дню запуска с космодрома Байконур первого в мире искусственного спутника Земли (4 октября 1957 года). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космические войска воздушно-космических сил россии, воздушно-космические силы россии, плесецк (космодром), военно-космическая академия имени а. ф. можайского, справки, безопасность