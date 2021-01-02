https://ria.ru/20210102/rakety-1591797022.html
В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
В 2020 году запустили более 80 баллистических и космических ракет
Российские космические войска обнаружили в 2020 году более 80 пусков баллистических и космических ракет, сообщили в департаменте информации и массовых... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T06:16
2021-01-02T06:16
2021-01-02T06:16
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москва
безопасность
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МОСКВА, 2 янв – РИА Новости. Российские космические войска обнаружили в 2020 году более 80 пусков баллистических и космических ракет, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что за 2019 год российские военные отследили более 70 пусков ракет."В рамках несения боевого дежурства в 2020 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 80 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20210101/razvedka-1591745780.html
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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, безопасность