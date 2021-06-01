https://ria.ru/20210601/voda-1735022131.html

Диетолог рассказал, какую воду лучше пить

Диетолог рассказал, какую воду лучше пить - РИА Новости, 01.06.2021

Диетолог рассказал, какую воду лучше пить

Как вода разной температуры воздействует на организм, и какую лучше выбрать, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T02:10

2021-06-01T02:10

2021-06-01T02:10

россия

андрей бобровский

здоровье

питание

общество

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Как вода разной температуры воздействует на организм, и какую лучше выбрать, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Бобровский.Считается, что комнатная температура — это оптимальная температура воды для питья, ее можно употреблять в любом случае, отметил врач.А вот холодной водой лучше не злоупотреблять, особенно во время еды, посоветовал врач. Иначе, предупредил он, можно съесть лишнее, так как холодные напитки замедляют процесс насыщения. По словам диетолога, этой особенностью часто пользуются в точках быстрого питания, где такие напитки активно предлагают."Холодная вода замедляет попадание пищи в кишечник и оттягивает по времени процесс насыщения. Поэтому такой человек с большей вероятностью закажет еще одно блюдо", — считает Бобровский.Диетолог отметил, что холодная вода в жаркое время года тоже не всегда самое лучшее средство для утоления жажды. Горячий чай и горячая вода в жару более эффективны, отметил Бобровский.Он также посоветовал тем, кто хочет сократить потребление чая и кофе с сахаром, попробовать заменить эти напитки простой горячей водой. По словам диетолога, он на собственном опыте испробовал действенность этого приема."Для многих людей, которые не могут без кофе и чая с сахаром, переход на горячую воду без сахара — одна из альтернатив", — сказал Бобровский.

https://rsport.ria.ru/20210529/napitki-1734578302.html

https://rsport.ria.ru/20210525/ogurtsy-1733749990.html

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россия, андрей бобровский, здоровье, питание, общество