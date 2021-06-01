Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210601/vitamin-1735106087.html
Ученые доказали, что витамин D не помогает против коронавируса
Ученые доказали, что витамин D не помогает против коронавируса - РИА Новости, 01.06.2021
Ученые доказали, что витамин D не помогает против коронавируса
Масштабное генетическое исследование, проведенное биологами из пяти стран, не выявило никакой связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к коронавирусу, РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T21:00
2021-06-01T21:00
наука
витамин d
коронавирус covid-19
генетика
биология
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153180/20/1531802054_0:52:2200:1290_1920x0_80_0_0_178254b64f004a67357f8611d26b5647.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Масштабное генетическое исследование, проведенное биологами из пяти стран, не выявило никакой связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к коронавирусу, госпитализацией или тяжестью течения COVID-19. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.За последний год вышел ряд статей, в которых на основе результатов наблюдательных исследований авторы делали вывод о том, что повышенный уровень витамина D может защитить от COVID-19, но объяснений механизма связи между уровнем витамина D и восприимчивостью к коронавирусу не приводили. Кроме того, некоторые исследования показывали весьма противоречивые результаты.Ученые из канадского Университета Макгилла вместе с коллегами из Японии, Израиля, Италии и Великобритании проанализировали с помощью метода менделевской рандомизации ДНК 4134 человек с COVID-19 и 1 284 876 человек без COVID-19 из 11 стран, чтобы определить, связана ли генетическая предрасположенность к более высоким уровням витамина D с менее тяжелыми исходами заболевания. "Большинство исследований связи витамина D с коронавирусной инфекцией очень трудно интерпретировать, поскольку они не учитывают такие известные факторы риска тяжелой формы COVID-19, как пожилой возраст, госпитализация, наличие хронических заболеваний, которые также являются предикторами низкого уровня витамина D, — приводятся в пресс-релизе издательства PLOS слова руководителя исследования доктора Гийома Батлер-Лапорта (Guillaume Butler-Laporte). — Лучший способ ответить на вопрос о влиянии витамина D — это рандомизированные испытания, но они сложны, требуют значительных ресурсов и занимают много времени, которого нет во время пандемии. Более четкое представление о роли факторов риска может дать метод менделевской рандомизации, потому что он минимизирует потенциальные систематические ошибки". Менделевская рандомизация — это метод количественной оценки вариаций генов определенной функции для изучения причинного эффекта модифицируемого воздействия на заболевание в обсервационных исследованиях. Одно из его преимуществ в том, что он позволяет устранить искажения, связанные с возникновением обратной причинно-следственной связи. Авторы применили метод менделевской рандомизации к генетическим вариантам, отвечающим за повышенные уровни витамина D, и не нашли никакой связи с заболеваемостью, госпитализацией или тяжестью COVID-19. По мнению ученых, это убедительное доказательство того, что витамин D не помогает против коронавируса.Однако, отмечают авторы, их выводы не относятся к людям с дефицитом витамина D, которым в условиях пандемии необходимо принимать витаминизированные добавки."Данное исследование не поддерживает использование витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения ситуации с COVID-19. Наши результаты предполагают, что следует уделять приоритетное внимание инвестициям в другие терапевтические или профилактические средства", — пишут авторы статьи.
https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html
https://ria.ru/20200921/vitaminy-1577542596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153180/20/1531802054_124:0:2077:1465_1920x0_80_0_0_4d2462e591d33727f7fe9c383da3cd02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
витамин d, коронавирус covid-19, генетика, биология, здоровье

Ученые доказали, что витамин D не помогает против коронавируса

21:00 01.06.2021
 
CC0 / ivabalk / Рыбий жир
Рыбий жир - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC0 / ivabalk /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Масштабное генетическое исследование, проведенное биологами из пяти стран, не выявило никакой связи между уровнями витамина D и восприимчивостью к коронавирусу, госпитализацией или тяжестью течения COVID-19. Результаты опубликованы в журнале PLOS Medicine.
За последний год вышел ряд статей, в которых на основе результатов наблюдательных исследований авторы делали вывод о том, что повышенный уровень витамина D может защитить от COVID-19, но объяснений механизма связи между уровнем витамина D и восприимчивостью к коронавирусу не приводили. Кроме того, некоторые исследования показывали весьма противоречивые результаты.
Ученые из канадского Университета Макгилла вместе с коллегами из Японии, Израиля, Италии и Великобритании проанализировали с помощью метода менделевской рандомизации ДНК 4134 человек с COVID-19 и 1 284 876 человек без COVID-19 из 11 стран, чтобы определить, связана ли генетическая предрасположенность к более высоким уровням витамина D с менее тяжелыми исходами заболевания.
"Большинство исследований связи витамина D с коронавирусной инфекцией очень трудно интерпретировать, поскольку они не учитывают такие известные факторы риска тяжелой формы COVID-19, как пожилой возраст, госпитализация, наличие хронических заболеваний, которые также являются предикторами низкого уровня витамина D, — приводятся в пресс-релизе издательства PLOS слова руководителя исследования доктора Гийома Батлер-Лапорта (Guillaume Butler-Laporte). — Лучший способ ответить на вопрос о влиянии витамина D — это рандомизированные испытания, но они сложны, требуют значительных ресурсов и занимают много времени, которого нет во время пандемии. Более четкое представление о роли факторов риска может дать метод менделевской рандомизации, потому что он минимизирует потенциальные систематические ошибки".
Горсть таблеток - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 08:00Наука
Витамины против коронавируса. Ученые ищут новые средства от COVID-19
Менделевская рандомизация — это метод количественной оценки вариаций генов определенной функции для изучения причинного эффекта модифицируемого воздействия на заболевание в обсервационных исследованиях. Одно из его преимуществ в том, что он позволяет устранить искажения, связанные с возникновением обратной причинно-следственной связи.
Авторы применили метод менделевской рандомизации к генетическим вариантам, отвечающим за повышенные уровни витамина D, и не нашли никакой связи с заболеваемостью, госпитализацией или тяжестью COVID-19. По мнению ученых, это убедительное доказательство того, что витамин D не помогает против коронавируса.
Однако, отмечают авторы, их выводы не относятся к людям с дефицитом витамина D, которым в условиях пандемии необходимо принимать витаминизированные добавки.
"Данное исследование не поддерживает использование витамина D в качестве меры общественного здравоохранения для улучшения ситуации с COVID-19. Наши результаты предполагают, что следует уделять приоритетное внимание инвестициям в другие терапевтические или профилактические средства", — пишут авторы статьи.
Цветение подсолнечника - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября 2020, 12:36Наука
Ученые рассказали, чем обернется дефицит витамина Е
 
НаукаВитамин DКоронавирус COVID-19генетикабиологияЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния