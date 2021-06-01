https://ria.ru/20210601/veteran-1735163035.html
В Москве обокрали ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы
В Москве обокрали ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы - РИА Новости, 01.06.2021
В Москве обокрали ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы
В Москве неизвестные обманом выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:32
2021-06-01T20:32
2021-06-01T21:35
россия
ирина волк
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569078509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_26bf1dbbf2735c1891553d02d9074350.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве неизвестные обманом выманили у 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина 400 тысяч рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Пенсионер 29 мая обратился в отдел полиции по району Текстильщики и сообщил, что некто позвонил ему на домашний телефон, представился сотрудником правоохранительных органов и убедил снять деньги с банковского счета. Затем сумму нужно было передать третьему лицу. Это якобы было необходимо для поимки мошенника.Волк уточнила, что следователи в день обращения открыли уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование находится на контроле ГУ МВД по Москве.В свою очередь, старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова сообщила, что ведомство начало доследственную проверку "по фактам противоправных действий в отношении пожилого мужчины, озвученным в СМИ".Василий Гаврилович Пронин — участник битвы на Курской дуге. Во время недавнего парада Победы 9 мая он сидел рядом с Владимиром Путиным, который укрыл ветерана курткой от холода.
https://ria.ru/20210527/moshenniki-1734393155.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569078509_559:163:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d1a6b15c7017d4148e12af5ae222892.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ирина волк, москва, происшествия