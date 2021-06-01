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В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта
В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта - РИА Новости, 01.06.2021
В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта
Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед вынесением ему... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:50
2021-06-01T17:13
москва
происшествия
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед вынесением ему вердикта присяжных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.Она отметила, что заседание перенесли на следующий день, поскольку подсудимый не вернулся после перерыва.Пресс-секретарь добавила, что мера пресечения в рамках дела мужчине не избрана. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин: одного убил, другой отделался легким ранением. Присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, и его освободили из-под стражи в зале суда. Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, после чего Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение.
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москва, происшествия

В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта

14:50 01.06.2021 (обновлено: 17:13 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед вынесением ему вердикта присяжных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.
Она отметила, что заседание перенесли на следующий день, поскольку подсудимый не вернулся после перерыва.
Пресс-секретарь добавила, что мера пресечения в рамках дела мужчине не избрана. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин: одного убил, другой отделался легким ранением. Присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, и его освободили из-под стражи в зале суда. Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, после чего Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение.
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