https://ria.ru/20210601/verdikt-1735100821.html

В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта

В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта - РИА Новости, 01.06.2021

В Москве обвиняемый пропал с заседания суда перед вынесением ему вердикта

Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед вынесением ему... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:50

2021-06-01T14:50

2021-06-01T17:13

москва

происшествия

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Обвиняемый в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека, Антон Бережной пропал с заседания в Басманном суде Москвы перед вынесением ему вердикта присяжных, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.Она отметила, что заседание перенесли на следующий день, поскольку подсудимый не вернулся после перерыва.Пресс-секретарь добавила, что мера пресечения в рамках дела мужчине не избрана. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.По версии следствия, Бережной с ножом напал на двух мужчин: одного убил, другой отделался легким ранением. Присяжные оправдали Бережного по эпизоду убийства, и его освободили из-под стражи в зале суда. Апелляцию подал и прокурор, и представитель потерпевших, после чего Мосгорсуд отменил оправдательный приговор, а дело передали на новое рассмотрение.

https://ria.ru/20210531/sud-1735013282.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия