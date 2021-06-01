https://ria.ru/20210601/varikoz-1735069196.html
Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза
Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза - РИА Новости, 01.06.2021
Мясников предупредил о смертельной опасности варикоза
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каких случаях варикозное расширение вен может быть смертельно опасным. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:12
2021-06-01T12:12
2021-06-01T13:34
здоровье - общество
александр мясников (врач)
общество
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, в каких случаях варикозное расширение вен может быть смертельно опасным.Иногда при этой болезни развивается глубокий тромбоз. Когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он вызывает инфаркт легкого, что может привести к летальному исходу. Медик пояснил, что существует категория людей с таким "дефектом", как незаращение перегородки, отделяющей "правое сердце от левого"."И тогда парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадет из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт", — заявил Мясников.Ранее врач предупредил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты, на которую может указывать боль в спине в ночное время.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/varikoz-1731610629.html
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здоровье - общество, александр мясников (врач), общество
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал, в каких случаях варикозное расширение вен может быть смертельно опасным.
Иногда при этой болезни развивается глубокий тромбоз. Когда оторвавшийся сгусток крови поднимается вверх, он вызывает инфаркт легкого, что может привести к летальному исходу. Медик пояснил, что существует категория людей с таким "дефектом", как незаращение перегородки, отделяющей "правое сердце от левого".
"И тогда парадоксальный эмбол, который по законам анатомии никогда не попадет из правого сердца в левое, может туда попасть и вызвать инсульт", — заявил Мясников.
Ранее врач предупредил о смертельной опасности расслаивающейся аневризмы аорты, на которую может указывать боль в спине в ночное время.