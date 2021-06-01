https://ria.ru/20210601/ukraina-1735162430.html
Новак рассказал о закупках российской продукции украинскими госкомпаниями
Новак рассказал о закупках российской продукции украинскими госкомпаниями - РИА Новости, 01.06.2021
Новак рассказал о закупках российской продукции украинскими госкомпаниями
Российскую продукцию на Украине покупают госкомпании и приближенные к власти бизнесмены, и это не означает предательства национальных интересов, заявил... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T20:26
2021-06-01T20:26
2021-06-01T23:54
россия
центрэнерго
энергоатом
александр новак
игорь коломойский
ринат ахметов
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:157:2890:1784_1920x0_80_0_0_5c59678789def208c214ccc9544d19f2.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российскую продукцию на Украине покупают госкомпании и приближенные к власти бизнесмены, и это не означает предательства национальных интересов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."У нас сохраняются экономические взаимоотношения (с Украиной - ред.), и что, наверное, важно в этой части, основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например, "Центрэнерго" в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли, "Энергоатом" украинский", - сказал Новак."В то же время покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский. Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее", - подчеркнул он."В целом считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов", - сказал журналистам вице-премьер.Новак подчеркнул, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит сейчас со стороны украинских властей. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука."Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот", - сказал вице-премьер.Он рассказал, что в 2020 году торговый оборот между Россией и Украиной составил около 10 миллиардов долларов. Из этого объема примерно на 6,7 миллиарда долларов было поставлено различных товаров и оказано услуг из России на Украину. К примеру, было поставлено около 9 миллионов тонн угля, из которых почти 80% пришлось на сектор металлургии, 20% - на энергетику. Также, было поставлено около 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов."Более того, у нас именно в России более 3 миллионов человек мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину. Это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами", - заключил Новак.
https://ria.ru/20210527/elektroenergiya-1734327264.html
https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html
https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/01/1735122026_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f3a8d156f2a6ed0b6dabe116c1865e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центрэнерго, энергоатом, александр новак, игорь коломойский, ринат ахметов, украина, в мире
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Российскую продукцию на Украине
покупают госкомпании и приближенные к власти бизнесмены, и это не означает предательства национальных интересов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак
.
"У нас сохраняются экономические взаимоотношения (с Украиной - ред.), и что, наверное, важно в этой части, основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например, "Центрэнерго
" в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли, "Энергоатом
" украинский", - сказал Новак.
"В то же время покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ринат Ахметов
, Игорь Коломойский
. Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее", - подчеркнул он.
"В целом считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов", - сказал журналистам вице-премьер.
Новак подчеркнул, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит сейчас со стороны украинских властей. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
"Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот", - сказал вице-премьер.
Он рассказал, что в 2020 году торговый оборот между Россией и Украиной составил около 10 миллиардов долларов. Из этого объема примерно на 6,7 миллиарда долларов было поставлено различных товаров и оказано услуг из России на Украину. К примеру, было поставлено около 9 миллионов тонн угля, из которых почти 80% пришлось на сектор металлургии, 20% - на энергетику. Также, было поставлено около 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов.
"Более того, у нас именно в России более 3 миллионов человек мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину. Это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами", - заключил Новак.