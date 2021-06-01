https://ria.ru/20210601/ukraina-1735162430.html

Новак рассказал о закупках российской продукции украинскими госкомпаниями

Новак рассказал о закупках российской продукции украинскими госкомпаниями - РИА Новости, 01.06.2021

Новак рассказал о закупках российской продукции украинскими госкомпаниями

Российскую продукцию на Украине покупают госкомпании и приближенные к власти бизнесмены, и это не означает предательства национальных интересов, заявил... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T20:26

2021-06-01T20:26

2021-06-01T23:54

россия

центрэнерго

энергоатом

александр новак

игорь коломойский

ринат ахметов

украина

в мире

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Российскую продукцию на Украине покупают госкомпании и приближенные к власти бизнесмены, и это не означает предательства национальных интересов, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак."У нас сохраняются экономические взаимоотношения (с Украиной - ред.), и что, наверное, важно в этой части, основными покупателями и теми, кто оплачивает продукцию российскую, являются как крупные государственные компании, например, "Центрэнерго" в электроэнергетике или государственное предприятие, которое закупает продукцию нашей атомной отрасли, "Энергоатом" украинский", - сказал Новак."В то же время покупателями являются крупные предприятия, бизнесмены, которые являются достаточно приближенными к действующей власти, например, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский. Это не значит, что они предают национальные интересы, потому что они покупают российскую продукцию, оплачивают ее", - подчеркнул он."В целом считаю, что отношения между бизнес-партнерами, хозяйственные связи, торгово-экономические отношения не должны использоваться в угоду каких-то политических интересов", - сказал журналистам вице-премьер.Новак подчеркнул, что удивлен агрессивной риторике, которая звучит сейчас со стороны украинских властей. В частности, это касается ситуации вокруг главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука."Он выступал всегда за развитие торгово-экономического сотрудничества, что, прежде всего, в первую очередь, идет на пользу нашим гражданам для улучшения качества жизни, роста экономики наших стран. Несмотря на эту ситуацию, которая сегодня складывается между нашими странами, хочу подчеркнуть, что у нас всегда сохранялся и сохраняется торгово-экономический оборот", - сказал вице-премьер.Он рассказал, что в 2020 году торговый оборот между Россией и Украиной составил около 10 миллиардов долларов. Из этого объема примерно на 6,7 миллиарда долларов было поставлено различных товаров и оказано услуг из России на Украину. К примеру, было поставлено около 9 миллионов тонн угля, из которых почти 80% пришлось на сектор металлургии, 20% - на энергетику. Также, было поставлено около 3,5 миллиона тонн нефтепродуктов."Более того, у нас именно в России более 3 миллионов человек мигрантов из Украины, и они работают, зарабатывают здесь и какую-то часть заработанных средств отправляют в Украину. Это тоже движение денежных средств, взаимоотношения между нашими странами", - заключил Новак.

https://ria.ru/20210527/elektroenergiya-1734327264.html

https://ria.ru/20210528/ukraina-1734468220.html

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центрэнерго, энергоатом, александр новак, игорь коломойский, ринат ахметов, украина, в мире