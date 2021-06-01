https://ria.ru/20210601/ukraina-1735098691.html
Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия
Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия - РИА Новости, 01.06.2021
Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия
Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств —... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:36
2021-06-01T14:36
2021-06-01T23:43
хайко маас
мид германии
нато
владимир зеленский
берлин (город)
киев
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154956/48/1549564863_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_709f2cd485b88f2567c3e4c59a46961a.jpg
БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости. Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств — участников НАТО.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить Киеву оружие."Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самооборону. Это не обсуждается на фоне того, о чем идет сегодня дискуссия в связи с поставками вооружения на Украину", — сказал глава МИД ФРГ, добавив, что Берлин и Париж по-прежнему участвуют "в посредничестве между Украиной и Россией — сторонами Минских соглашений".Он добавил, что в вопросе урегулирования в Донбассе "необходимо больше движения, для этого Москва прежде всего должна оказать влияние на востоке Украины". Участники "нормандского формата" готовы поддержать этот процесс."Люди на востоке Украины <...> желают установления мира, чтобы обеспечить безопасность для своей жизни. Этого, конечно, не произойдет, если туда будет поставлено еще больше оружия", — сказал Маас.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html
https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html
берлин (город)
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154956/48/1549564863_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_53c0a96fa1979352a7d2936b82c42483.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хайко маас, мид германии, нато, владимир зеленский, берлин (город), киев, украина
БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости.
Поставки оружия на Украину
не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине
глава МИД ФРГ Хайко Маас
перед встречей с коллегами из государств — участников НАТО
.
"С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на два миллиарда евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт (в Донбассе. — Прим. ред.) может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении. — Прим. ред.)", — сказал министр.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung
призвал Германию
поставить Киеву
оружие.
"Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самооборону. Это не обсуждается на фоне того, о чем идет сегодня дискуссия в связи с поставками вооружения на Украину", — сказал глава МИД ФРГ, добавив, что Берлин и Париж по-прежнему участвуют "в посредничестве между Украиной и Россией — сторонами Минских соглашений".
Он добавил, что в вопросе урегулирования в Донбассе "необходимо больше движения, для этого Москва прежде всего должна оказать влияние на востоке Украины". Участники "нормандского формата" готовы поддержать этот процесс.
"Люди на востоке Украины <...> желают установления мира, чтобы обеспечить безопасность для своей жизни. Этого, конечно, не произойдет, если туда будет поставлено еще больше оружия", — сказал Маас.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.