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Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия
Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия - РИА Новости, 01.06.2021
Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия
Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств —... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T14:36
2021-06-01T23:43
хайко маас
мид германии
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владимир зеленский
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БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости. Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств — участников НАТО.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить Киеву оружие."Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самооборону. Это не обсуждается на фоне того, о чем идет сегодня дискуссия в связи с поставками вооружения на Украину", — сказал глава МИД ФРГ, добавив, что Берлин и Париж по-прежнему участвуют "в посредничестве между Украиной и Россией — сторонами Минских соглашений".Он добавил, что в вопросе урегулирования в Донбассе "необходимо больше движения, для этого Москва прежде всего должна оказать влияние на востоке Украины". Участники "нормандского формата" готовы поддержать этот процесс."Люди на востоке Украины &lt;...&gt; желают установления мира, чтобы обеспечить безопасность для своей жизни. Этого, конечно, не произойдет, если туда будет поставлено еще больше оружия", — сказал Маас.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html
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хайко маас, мид германии, нато, владимир зеленский, берлин (город), киев, украина

Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия

14:36 01.06.2021 (обновлено: 23:43 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019 - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости. Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств — участников НАТО.

"С 2014 года мы укрепили Украину в гражданском секторе почти на два миллиарда евро. Одновременно я убежден в том, что конфликт (в Донбассе. — Прим. ред.) может быть решен только политическим путем. И всем участникам это должно быть ясно, это остается направляющей линией нашего участия. В этом ничего не изменится. Поставки оружия не помогут в этом (в решении. — Прим. ред.)", — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить Киеву оружие.
"Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самооборону. Это не обсуждается на фоне того, о чем идет сегодня дискуссия в связи с поставками вооружения на Украину", — сказал глава МИД ФРГ, добавив, что Берлин и Париж по-прежнему участвуют "в посредничестве между Украиной и Россией — сторонами Минских соглашений".

Он добавил, что в вопросе урегулирования в Донбассе "необходимо больше движения, для этого Москва прежде всего должна оказать влияние на востоке Украины". Участники "нормандского формата" готовы поддержать этот процесс.
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"Люди на востоке Украины <...> желают установления мира, чтобы обеспечить безопасность для своей жизни. Этого, конечно, не произойдет, если туда будет поставлено еще больше оружия", — сказал Маас.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Хайко МаасМИД ГерманииНАТОВладимир ЗеленскийБерлин (город)КиевУкраина
 
 
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