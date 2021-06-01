https://ria.ru/20210601/ukraina-1735098691.html

Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия

Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия - РИА Новости, 01.06.2021

Глава МИД Германии ответил на просьбу Зеленского о поставках оружия

Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств —... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T14:36

2021-06-01T14:36

2021-06-01T23:43

хайко маас

мид германии

нато

владимир зеленский

берлин (город)

киев

украина

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БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости. Поставки оружия на Украину не помогут решить конфликт, заявил журналистам в Берлине глава МИД ФРГ Хайко Маас перед встречей с коллегами из государств — участников НАТО.Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung призвал Германию поставить Киеву оружие."Конечно, мы не ставим под вопрос право Украины на самооборону. Это не обсуждается на фоне того, о чем идет сегодня дискуссия в связи с поставками вооружения на Украину", — сказал глава МИД ФРГ, добавив, что Берлин и Париж по-прежнему участвуют "в посредничестве между Украиной и Россией — сторонами Минских соглашений".Он добавил, что в вопросе урегулирования в Донбассе "необходимо больше движения, для этого Москва прежде всего должна оказать влияние на востоке Украины". Участники "нормандского формата" готовы поддержать этот процесс."Люди на востоке Украины <...> желают установления мира, чтобы обеспечить безопасность для своей жизни. Этого, конечно, не произойдет, если туда будет поставлено еще больше оружия", — сказал Маас.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210601/plan-1735025564.html

https://ria.ru/20210331/nato-1603696462.html

берлин (город)

киев

украина

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хайко маас, мид германии, нато, владимир зеленский, берлин (город), киев, украина