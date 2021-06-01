https://ria.ru/20210601/ufa-1735068186.html

В Уфе зафиксировали превышение уровня сероводорода

В Уфе зафиксировали превышение уровня сероводорода - РИА Новости, 01.06.2021

В Уфе зафиксировали превышение уровня сероводорода

Автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" в Уфе, где горожане жаловались за химический запах, зафиксировала... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:05

2021-06-01T12:05

2021-06-01T12:05

уфа

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/112645/73/1126457346_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_9374cb3777de20a8e080399a529d5772.jpg

УФА, 1 июн – РИА Новости. Автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" в Уфе, где горожане жаловались за химический запах, зафиксировала превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии.Ранее управление гражданской обороны Уфы сообщало, что в службу спасения поступают многочисленные жалобы горожан на химический запах в воздухе. Жаловались жители четырех районов города. По данным минприроды региона, во вторник в оперативно-диспетчерскую службу ведомства поступило 92 жалобы на загазованность воздуха в городе."Сразу же после поступления первых жалоб для проведения и оценки обстановки замеров ПДК в районы города ГБУ РБ "Управление государственного аналитического контроля" с помощью передвижной лаборатории провело маршрутные обследования с отбором проб атмосферного воздуха. На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" фиксировались превышения ПДК по сероводороду", - пояснили агентству в пресс-службе министерства.В ведомстве не смогли уточнить, насколько была превышена концентрация сероводорода."В Уфе со 2 мая наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов и в сочетании с выхлопными газами от автотранспорта приводят к ухудшению качества воздуха в городе, так как циркуляция атмосферного воздуха изменилась, и вредные вещества не рассеиваются в приземном слое атмосферы", - пояснили в пресс-службе."Вероятными источниками выброса загрязняющих веществ, которые могут рассредоточиться в масштабе города, являются объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, расположенные в северной части города", - сообщили в минприроды региона, отметив, что информация о внештатных ситуациях на предприятиях, влекущих загрязнение воздуха, в ведомство не поступала.

https://ria.ru/20210130/vybros-1595255177.html

https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия