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В Уфе зафиксировали превышение уровня сероводорода
В Уфе зафиксировали превышение уровня сероводорода - РИА Новости, 01.06.2021
В Уфе зафиксировали превышение уровня сероводорода
Автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" в Уфе, где горожане жаловались за химический запах, зафиксировала... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:05
2021-06-01T12:05
2021-06-01T12:05
уфа
происшествия
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УФА, 1 июн – РИА Новости. Автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" в Уфе, где горожане жаловались за химический запах, зафиксировала превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии.Ранее управление гражданской обороны Уфы сообщало, что в службу спасения поступают многочисленные жалобы горожан на химический запах в воздухе. Жаловались жители четырех районов города. По данным минприроды региона, во вторник в оперативно-диспетчерскую службу ведомства поступило 92 жалобы на загазованность воздуха в городе."Сразу же после поступления первых жалоб для проведения и оценки обстановки замеров ПДК в районы города ГБУ РБ "Управление государственного аналитического контроля" с помощью передвижной лаборатории провело маршрутные обследования с отбором проб атмосферного воздуха. На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" фиксировались превышения ПДК по сероводороду", - пояснили агентству в пресс-службе министерства.В ведомстве не смогли уточнить, насколько была превышена концентрация сероводорода."В Уфе со 2 мая наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов и в сочетании с выхлопными газами от автотранспорта приводят к ухудшению качества воздуха в городе, так как циркуляция атмосферного воздуха изменилась, и вредные вещества не рассеиваются в приземном слое атмосферы", - пояснили в пресс-службе."Вероятными источниками выброса загрязняющих веществ, которые могут рассредоточиться в масштабе города, являются объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, расположенные в северной части города", - сообщили в минприроды региона, отметив, что информация о внештатных ситуациях на предприятиях, влекущих загрязнение воздуха, в ведомство не поступала.
https://ria.ru/20210130/vybros-1595255177.html
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уфа, происшествия
УФА, 1 июн – РИА Новости.
Автоматизированная станция контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" в Уфе
, где горожане жаловались за химический запах, зафиксировала превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природопользования и экологии Башкирии.
Ранее управление гражданской обороны Уфы сообщало, что в службу спасения поступают многочисленные жалобы горожан на химический запах в воздухе. Жаловались жители четырех районов города. По данным минприроды региона, во вторник в оперативно-диспетчерскую службу ведомства поступило 92 жалобы на загазованность воздуха в городе.
"Сразу же после поступления первых жалоб для проведения и оценки обстановки замеров ПДК в районы города ГБУ РБ "Управление государственного аналитического контроля" с помощью передвижной лаборатории провело маршрутные обследования с отбором проб атмосферного воздуха. На автоматизированной станции контроля атмосферного воздуха в районе парка "Нефтехимик" фиксировались превышения ПДК по сероводороду", - пояснили агентству в пресс-службе министерства.
В ведомстве не смогли уточнить, насколько была превышена концентрация сероводорода.
"В Уфе со 2 мая наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов и в сочетании с выхлопными газами от автотранспорта приводят к ухудшению качества воздуха в городе, так как циркуляция атмосферного воздуха изменилась, и вредные вещества не рассеиваются в приземном слое атмосферы", - пояснили в пресс-службе.
"Вероятными источниками выброса загрязняющих веществ, которые могут рассредоточиться в масштабе города, являются объекты нефтепереработки, нефтехимии и теплоэнергетики, расположенные в северной части города", - сообщили в минприроды региона, отметив, что информация о внештатных ситуациях на предприятиях, влекущих загрязнение воздуха, в ведомство не поступала.