https://ria.ru/20210601/tver-1735168575.html

Руденя: в Твери создают первый в регионе частный промышленный парк

Руденя: в Твери создают первый в регионе частный промышленный парк - РИА Новости, 01.06.2021

Руденя: в Твери создают первый в регионе частный промышленный парк

РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T21:51

2021-06-01T21:51

2021-06-01T22:19

тверская область

кск

игорь руденя

тверской вагоностроительный завод

андрей бокарев

тверская область

тверь

трансмашхолдинг

экономика

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ТВЕРЬ, 1 июн – РИА Новости. В Твери компания КСК при поддержке правительства региона создает первый на территории Тверской области частный промышленный технопарк, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во вторник губернатор региона Игорь Руденя и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев посетили площадку компании КСК. Проект Промтехнопарк КСК стартовал в 2018 году. В конце 2020 года там была открыта первая очередь производства. Сейчас на площадке расположены восемь организаций, в которых трудятся более тысячи человек. Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для: пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия, входящие в состав АО "Трансмашхолдинг", в частности, Тверской вагоностроительный завод.В течение текущего года технопарк будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестированы более 3,5 миллиарда рублей. Общий планируемый объем вложений составит более 5 миллиардов рублей, заявлено размещение 19 резидентов, создание к концу 2024 года до 3 тысяч рабочих мест."У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам. Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.

https://ria.ru/20210526/shell-1733982520.html

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тверская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кск, игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, андрей бокарев, тверская область, тверь, трансмашхолдинг, экономика