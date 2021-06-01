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Тверская область
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Руденя: в Твери создают первый в регионе частный промышленный парк
Руденя: в Твери создают первый в регионе частный промышленный парк - РИА Новости, 01.06.2021
Руденя: в Твери создают первый в регионе частный промышленный парк
РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T21:51
2021-06-01T22:19
тверская область
кск
игорь руденя
тверской вагоностроительный завод
андрей бокарев
тверская область
тверь
трансмашхолдинг
экономика
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ТВЕРЬ, 1 июн – РИА Новости. В Твери компания КСК при поддержке правительства региона создает первый на территории Тверской области частный промышленный технопарк, сообщает пресс-служба регионального правительства. Во вторник губернатор региона Игорь Руденя и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев посетили площадку компании КСК. Проект Промтехнопарк КСК стартовал в 2018 году. В конце 2020 года там была открыта первая очередь производства. Сейчас на площадке расположены восемь организаций, в которых трудятся более тысячи человек. Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для: пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия, входящие в состав АО "Трансмашхолдинг", в частности, Тверской вагоностроительный завод.В течение текущего года технопарк будет обеспечен всей необходимой технологической инфраструктурой. В реализацию проекта уже инвестированы более 3,5 миллиарда рублей. Общий планируемый объем вложений составит более 5 миллиардов рублей, заявлено размещение 19 резидентов, создание к концу 2024 года до 3 тысяч рабочих мест."У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам. Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
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кск, игорь руденя, тверской вагоностроительный завод, андрей бокарев, тверская область, тверь, трансмашхолдинг, экономика

Руденя: в Твери создают первый в регионе частный промышленный парк

21:51 01.06.2021 (обновлено: 22:19 01.06.2021)
 
© Пресс-служба правительства Тверской области В Твери создадут первый в регионе частный промышленный парк
В Твери создадут первый в регионе частный промышленный парк
© Пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 1 июн – РИА Новости. В Твери компания КСК при поддержке правительства региона создает первый на территории Тверской области частный промышленный технопарк, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник губернатор региона Игорь Руденя и президент АО "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев посетили площадку компании КСК.
Проект Промтехнопарк КСК стартовал в 2018 году. В конце 2020 года там была открыта первая очередь производства. Сейчас на площадке расположены восемь организаций, в которых трудятся более тысячи человек.
Предприятия Промтехнопарка КСК специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для: пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. Основными потребителями продукции резидентов Промтехнопарка КСК выступают предприятия, входящие в состав АО "Трансмашхолдинг", в частности, Тверской вагоностроительный завод.
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"У нас появились возможности достичь более высоких параметров импортозамещения. Основная роль в этом принадлежит инвесторам. Они вводят и развивают инновационные технологии и подходы к производственным процессам. Продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы. Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании", - сказал глава региона, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
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Тверская областьКСКИгорь РуденяТверской вагоностроительный заводАндрей БокаревТверская областьТверьТрансмашхолдингЭкономика
 
 
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