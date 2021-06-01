https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735118017.html

Эксперты рассказали, куда поехать вместо Турции и откроется ли она летом

Эксперты рассказали, куда поехать вместо Турции и откроется ли она летом - РИА Новости, 01.06.2021

Эксперты рассказали, куда поехать вместо Турции и откроется ли она летом

Запрет на авиасообщение с Турцией продлен до 21 июня, эксперты рынка рассказали РИА Новости, что в такой ситуации лучше всего делать туристам, а также дали... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T17:11

2021-06-01T17:11

2021-06-01T17:11

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Запрет на авиасообщение с Турцией продлен до 21 июня, эксперты рынка рассказали РИА Новости, что в такой ситуации лучше всего делать туристам, а также дали прогноз о дальнейшей судьбе направления.Лучшая альтернатива, но долгий трансфер"Туроператоры предлагают три варианта развития событий, — рассказал член президиума Альянса туристических агентств и гендиректор сети туркомпаний Алексан Мкртчян. – Это замена Турции на другое направление, которую выбирают 60-65 процентов клиентов, около 20-30 процентов переносят путешествие на более поздние даты, а 10-15 процентов настаивают на возврате средств".Он пояснил, что большая часть путешественников вместо Турции выбирают Россию. Однако, по словам эксперта, наиболее адекватной заменой является Египет. "Отели одинаковых категорий примерно равны и по качеству, и по цене, — отметил Мкртчян. – Многие авиакомпании, на базе рейсов которых операторы планировали организовывать туры в Турцию, теперь летают в Каир, так что доплачивать не приходится".Главный недостаток этого направления – длительный трансфер. Из Каира добраться до Хургады можно за пять часов, до Шарм-эш-Шейха – за семь. Именно поэтому Египет уступает России как курорт для замены Турции. Экзотика по сходной ценеВ компаниях предлагают и другие альтернативы, даже довольно экзотические. "Мексика включена в число стран, которые мы предлагаем для переноса несостоявшихся туров в Турцию и Танзанию, цены на направление очень приемлемые и клиенты делают выбор в пользу этого направления в том числе, — объясняют в пресс-службе крупного туроператора. — Мексика относится к государствам, в которых развит отдых на территории отеля, питание AIl inclusive, гостиницы преимущественно находятся на побережье, что в целом схоже с популярными курортами на "Все включено"."Перенести денежные средства с отмененных туров в Турцию с заездами до 21 июня включительно возможно на следующие направления — Мальдивы, Куба, ОАЭ, Россия, Абхазия, Мексика, — пояснили в пресс-службе крупного туроператора. — Кроме того, отмененные туры в Турцию и Танзанию можно перебронировать на другие даты в эти же страны без ограничений по датам заезда, включая эту осень и 2022 год". В компании отмечают, что многие туристы были морально готовы к пролонгации запрета, поэтому в этот раз первая реакция клиентов была более спокойная. "Переброни на доступные направления – самое частое решение. Некоторых интересуют переносы на следующий год, но большинство хочет воспользоваться отпуском в те же самые даты. А это возможно только со сменой направления и подтверждения на заезд", – объясняют сотрудники туроператора. За тур можно пока не платитьКстати, эксперты подчеркивают, что даже если поездка запланирована на даты после 21 июня, но находиться в подвешенном состоянии не хочется, следует обратиться к туроператору или агенту. Компании часто идут навстречу и разрешают перебронировать такие поездки на другое направление. Кроме того, в компаниях позволяют не оплачивать туры с вылетом 22 июня и далее до 21 июня. "Данные условия действуют до выпуска следующего официального распоряжения от властей по ситуации о возобновлении авиасообщения с Турцией. Кроме того, возможны будут переносы туров без доплат в соответствии с условиями, полученными от отелей", – уточняют в пресс-службе крупного туроператора.Когда откроют ТурциюВпрочем, эксперты полагают, что в конце июня в Турцию, по крайней мере, в ее курортные регионы, разрешат летать из России. Он напомнил, что министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой выступил с предложением возобновить полеты в первую очередь на курорты страны. А там заболеваемость в два раза ниже, чем в других. "К тому же стоит учитывать, что 99 процентов туристов – это реальная статистика – не покидают территорию отелей, так как там есть все: пляжи, магазины, рестораны, дискотеки. "Я уверен, что 21 июня запрет на полеты, по крайней мере, на курорты будет снят", – подчеркнул эксперт.Так что, велика вероятность, что те путешественники, которые выбрали перенос тура на более поздние даты, все же смогут отправиться в Турцию.Вернут, но не скороС возвратом средств сложнее. Напомним, по данным АТОР, почти 340 тысяч российских туристов планировали отправиться в отпуск в Турцию в первый месяц лета. Стоимость приобретенных путевок превышает 274 миллионов евро. Учитывая масштаб проблемы, компании просто не обладают необходимыми средствами, чтобы вернуть их. "Если клиент оператора все же настаивает на возврате, следует дождаться даты, когда должна была состояться поездка, — объясняет Федор Коробков, адвокат Клуба защиты прав туриста. – Потом написать претензию, на которую, согласно закону, компания должна ответить в течение десяти дней. Если она не вернет средства в этот срок, можно обращаться в суд".При этом эксперты поясняют, что иски потребители выиграют, но вопрос – сколько будет длиться процесс. В судах очереди, наверняка пройдет не одно, а три-четыре заседания, то есть ждать, скорее всего, придется не менее полугода.

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https://ria.ru/20210531/turtsiya-1735005557.html

https://ria.ru/20210524/turtsiya-1733593938.html

https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735061764.html

https://ria.ru/20210601/turtsiya-1735056480.html

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