https://ria.ru/20210601/tualet-1735083238.html

В Кремле оценили конкурс на худший школьный туалет

В Кремле оценили конкурс на худший школьный туалет - РИА Новости, 01.06.2021

В Кремле оценили конкурс на худший школьный туалет

В Кремле не считают конкурс британской компании на худший школьный туалет попыткой дискредитировать РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T13:28

2021-06-01T13:28

2021-06-01T13:44

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле не считают конкурс британской компании на худший школьный туалет попыткой дискредитировать РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Компания "Юнилевер Русь" запустила конкурс "Школьная программа Domestos-2021", победителям которого отремонтируют школьный туалет. На сайте конкурса уже размещены десятки фотографий школьных туалетов из многих регионов страны, которые нуждаются в ремонте. Конкурс вызвал большой резонанс в СМИ и соцсетях."Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", - добавил представитель Кремля.На вопрос, обратили ли с Кремле внимание на обсуждение этой темы, Песков ответил отрицательно."Это же не вопрос Кремля, это вопрос каждой отдельно взятой школы. Вопрос общей культуры. И вопросы руководству", - сказал он.

https://realty.ria.ru/20210531/shkoly-1734907607.html

россия

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россия, дмитрий песков, общество