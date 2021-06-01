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В Кремле оценили конкурс на худший школьный туалет
В Кремле оценили конкурс на худший школьный туалет - РИА Новости, 01.06.2021
В Кремле оценили конкурс на худший школьный туалет
В Кремле не считают конкурс британской компании на худший школьный туалет попыткой дискредитировать РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T13:28
2021-06-01T13:28
2021-06-01T13:44
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. В Кремле не считают конкурс британской компании на худший школьный туалет попыткой дискредитировать РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Компания "Юнилевер Русь" запустила конкурс "Школьная программа Domestos-2021", победителям которого отремонтируют школьный туалет. На сайте конкурса уже размещены десятки фотографий школьных туалетов из многих регионов страны, которые нуждаются в ремонте. Конкурс вызвал большой резонанс в СМИ и соцсетях."Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", - добавил представитель Кремля.На вопрос, обратили ли с Кремле внимание на обсуждение этой темы, Песков ответил отрицательно."Это же не вопрос Кремля, это вопрос каждой отдельно взятой школы. Вопрос общей культуры. И вопросы руководству", - сказал он.
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россия, дмитрий песков, общество
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
В Кремле не считают конкурс британской компании на худший школьный туалет попыткой дискредитировать РФ
, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
.
Компания "Юнилевер Русь" запустила конкурс "Школьная программа Domestos-2021", победителям которого отремонтируют школьный туалет. На сайте конкурса уже размещены десятки фотографий школьных туалетов из многих регионов страны, которые нуждаются в ремонте. Конкурс вызвал большой резонанс в СМИ и соцсетях.
"Почему? Нет, не считаем", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов, не считают ли в Кремле этот конкурс провокацией против России или попыткой со стороны Запада ее дискредитировать.
"Мы, честно говоря, не занимаемся моющими средствами, но не видим здесь ничего такого", - добавил представитель Кремля.
На вопрос, обратили ли с Кремле внимание на обсуждение этой темы, Песков ответил отрицательно.
"Это же не вопрос Кремля, это вопрос каждой отдельно взятой школы. Вопрос общей культуры. И вопросы руководству", - сказал он.