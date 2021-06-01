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Мантуров призвал не заигрываться в регулирование цен на продукты

Мантуров призвал не заигрываться в регулирование цен на продукты - РИА Новости, 01.06.2021

Мантуров призвал не заигрываться в регулирование цен на продукты

Регулирование цен на продукты было вынужденной мерой, в которую "не надо заигрываться", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T12:49

2021-06-01T12:49

2021-06-01T12:49

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регулирование цен на продукты было вынужденной мерой, в которую "не надо заигрываться", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Что касается регулирования цен, я абсолютно согласен, что заигрываться в эту историю не нужно. Это была вынужденная мера", - сказал он, выступая на "Неделе российского ритейла"."Вообще у нас есть прямой механизм воздействия, которым ни разу правительство не воспользовалось с 2010 года - есть постановление правительства по заморозке цен. Надо сказать, что здравый смысл восторжествовал и мы не включили этот рубильник, а могли бы это сделать, но последствия были бы так же очевидны, и неизвестно, что было бы более серьезным", - добавил министр.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены : на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекло 1 июня, по маслу - действует до 1 октября текущего года.

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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика