Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210601/tseny-1735076104.html
Мантуров призвал не заигрываться в регулирование цен на продукты
Мантуров призвал не заигрываться в регулирование цен на продукты - РИА Новости, 01.06.2021
Мантуров призвал не заигрываться в регулирование цен на продукты
Регулирование цен на продукты было вынужденной мерой, в которую "не надо заигрываться", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T12:49
2021-06-01T12:49
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_0:144:3130:1905_1920x0_80_0_0_f09d80efb66ef5e1d3e8be1591f85311.jpg
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регулирование цен на продукты было вынужденной мерой, в которую "не надо заигрываться", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров."Что касается регулирования цен, я абсолютно согласен, что заигрываться в эту историю не нужно. Это была вынужденная мера", - сказал он, выступая на "Неделе российского ритейла"."Вообще у нас есть прямой механизм воздействия, которым ни разу правительство не воспользовалось с 2010 года - есть постановление правительства по заморозке цен. Надо сказать, что здравый смысл восторжествовал и мы не включили этот рубильник, а могли бы это сделать, но последствия были бы так же очевидны, и неизвестно, что было бы более серьезным", - добавил министр.Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены : на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекло 1 июня, по маслу - действует до 1 октября текущего года.
https://ria.ru/20210531/sverkhdokhody-1734953521.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593522645_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_55be32e4937cef972d59337199fc41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Мантуров призвал не заигрываться в регулирование цен на продукты

12:49 01.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время брифинга - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Регулирование цен на продукты было вынужденной мерой, в которую "не надо заигрываться", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Что касается регулирования цен, я абсолютно согласен, что заигрываться в эту историю не нужно. Это была вынужденная мера", - сказал он, выступая на "Неделе российского ритейла".
Череповецкий металлургический комбинат - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 15:52
Госдума подготовит предложения из-за роста цен на металл
"Вообще у нас есть прямой механизм воздействия, которым ни разу правительство не воспользовалось с 2010 года - есть постановление правительства по заморозке цен. Надо сказать, что здравый смысл восторжествовал и мы не включили этот рубильник, а могли бы это сделать, но последствия были бы так же очевидны, и неизвестно, что было бы более серьезным", - добавил министр.
Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них - заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения закрепляют предельные оптовые и розничные цены : на сахар - 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло - 95 рублей и 110 рублей соответственно. Соглашение по сахару истекло 1 июня, по маслу - действует до 1 октября текущего года.
 
РоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния