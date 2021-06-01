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Россияне поддержали идею нанимать на работу заключенных вместо мигрантов
Россияне поддержали идею нанимать на работу заключенных вместо мигрантов - РИА Новости, 01.06.2021
Россияне поддержали идею нанимать на работу заключенных вместо мигрантов
Идею привлекать на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты, осужденных поддерживают 71% россиян, при этом, по мнению более половины... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:29
2021-06-01T11:29
россия
гулаг
вциом
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Идею привлекать на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты, осужденных поддерживают 71% россиян, при этом, по мнению более половины опрошенных, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (в каждой из этих категорий высказались "за" по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет.Сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%), заключенные отработают свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), снизится нагрузка на госбюджет (13%), работа поможет заключенным исправиться (10%), заключенные смогут заработать и помочь семьям (10%).Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%), они будут плохо работать (13%), они небезопасны для окружающих (12%), это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%), заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек."По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше", - отметили во ВЦИОМ.При этом 62% россиян полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах, 11% убеждены, что они выберут отбывать наказание в тюрьме.В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" 27 мая приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20210523/gulag-1733466440.html
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россия, гулаг, вциом, общество

Россияне поддержали идею нанимать на работу заключенных вместо мигрантов

11:29 01.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Сотрудник полиции выстраивает в очередь мигрантов у здания УФМС в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Идею привлекать на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты, осужденных поддерживают 71% россиян, при этом, по мнению более половины опрошенных, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
"Большинство россиян (71%) поддерживают идею привлекать осужденных на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты (например, на крупных стройках или промышленных объектах), не согласны с ней 21%", - говорится в результатах исследования.
Отмечается, что чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (в каждой из этих категорий высказались "за" по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет.
Сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%), заключенные отработают свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), снизится нагрузка на госбюджет (13%), работа поможет заключенным исправиться (10%), заключенные смогут заработать и помочь семьям (10%).
Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%), они будут плохо работать (13%), они небезопасны для окружающих (12%), это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%), заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек.
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"По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше", - отметили во ВЦИОМ.
При этом 62% россиян полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах, 11% убеждены, что они выберут отбывать наказание в тюрьме.
В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" 27 мая приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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