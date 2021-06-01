https://ria.ru/20210601/trud-1735059876.html

Россияне поддержали идею нанимать на работу заключенных вместо мигрантов

Россияне поддержали идею нанимать на работу заключенных вместо мигрантов - РИА Новости, 01.06.2021

Россияне поддержали идею нанимать на работу заключенных вместо мигрантов

Идею привлекать на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты, осужденных поддерживают 71% россиян, при этом, по мнению более половины... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T11:29

2021-06-01T11:29

2021-06-01T11:29

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гулаг

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общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Идею привлекать на работу в тех сферах, где обычно работают трудовые мигранты, осужденных поддерживают 71% россиян, при этом, по мнению более половины опрошенных, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, следует из результатов опроса ВЦИОМ.Отмечается, что чаще других идею поддерживают граждане 45-59 лет и 60 лет и старше (в каждой из этих категорий высказались "за" по 76%), а также опрошенные со средним образованием (74%). Среди противников идеи 30% молодых людей 18-24 лет и 26% граждан в возрасте 24-35 лет.Сторонники исправительных центров для заключенных считают, что их работа будет возмещением ущерба пострадавшим (21%), заключенные отработают свои преступления (21%), будут приносить пользу обществу (15%), снизится нагрузка на госбюджет (13%), работа поможет заключенным исправиться (10%), заключенные смогут заработать и помочь семьям (10%).Противники подобной организации труда осужденных полагают, что заключенные должны быть изолированы от общества (17%), они будут плохо работать (13%), они небезопасны для окружающих (12%), это будет возвращением во времена ГУЛАГа (12%), заключенные будут отнимать рабочие места (9%). При этом 9% противников использования труда заключенных отметили, что вопрос зависит от статьи, за которую сидит человек."По мнению 58% наших соотечественников, работа будет способствовать возвращению осужденных к нормальной жизни в обществе, 23% с этим не согласны (36% среди молодежи 18-24 лет). Более трети россиян (36%) считают, что осужденные будут работать в исправительных центрах так же, как мигранты, 28% полагают, что они будут работать хуже мигрантов, а 13% думают, что лучше", - отметили во ВЦИОМ.При этом 62% россиян полагают, что сами заключенные предпочтут отбывать наказание в исправительных центрах на исправительных работах, 11% убеждены, что они выберут отбывать наказание в тюрьме.В инициативном всероссийском опросе "ВЦИОМ-Спутник" 27 мая приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210523/gulag-1733466440.html

https://ria.ru/20210524/zaklyuchennye-1733585148.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гулаг, вциом, общество