https://ria.ru/20210601/travlya-1735030084.html

В МВД рассказали о причинах травли детей в школах

В МВД рассказали о причинах травли детей в школах - РИА Новости, 01.06.2021

В МВД рассказали о причинах травли детей в школах

Причинами "буллинга" в школах является недостаток знаний у детей об этике ненасилия, недостаточное участие взрослых в жизни ребенка и отсутствие доверительных... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:14

2021-06-01T03:14

2021-06-01T03:14

вадим гайдов

общество

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Причинами "буллинга" в школах является недостаток знаний у детей об этике ненасилия, недостаточное участие взрослых в жизни ребенка и отсутствие доверительных отношений в семьях, заявил в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов.По его словам, травле предшествуют затяжные негативные межличностные отношения, развивающиеся на глазах сверстников, педагогов и родителей. Факты разжигания конфликтных ситуаций отмечаются также и в интернете.В работе с учащимися полицейские акцентируют внимание на обучение детей бесконфликтным отношениям, развитию и укреплению толерантности, принятию мер к обеспечению медиабезопаности, формированию доверительных детско-родительских отношений, а также применению медиативных технологий в разрешении конфликтов, также отметил представитель ведомства."При этом важно, чтобы администрации учебных заведений не замалчивали проблему, а своевременно реагировали на факты унижения детей, подключали к разрешению таких ситуаций заинтересованные ведомства", - подчеркнул Гайдов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210316/vorobev-1601465901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим гайдов, общество