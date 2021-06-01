https://ria.ru/20210601/travlya-1735030084.html
В МВД рассказали о причинах травли детей в школах
В МВД рассказали о причинах травли детей в школах - РИА Новости, 01.06.2021
В МВД рассказали о причинах травли детей в школах
Причинами "буллинга" в школах является недостаток знаний у детей об этике ненасилия, недостаточное участие взрослых в жизни ребенка и отсутствие доверительных... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T03:14
2021-06-01T03:14
2021-06-01T03:14
вадим гайдов
общество
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Причинами "буллинга" в школах является недостаток знаний у детей об этике ненасилия, недостаточное участие взрослых в жизни ребенка и отсутствие доверительных отношений в семьях, заявил в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов.По его словам, травле предшествуют затяжные негативные межличностные отношения, развивающиеся на глазах сверстников, педагогов и родителей. Факты разжигания конфликтных ситуаций отмечаются также и в интернете.В работе с учащимися полицейские акцентируют внимание на обучение детей бесконфликтным отношениям, развитию и укреплению толерантности, принятию мер к обеспечению медиабезопаности, формированию доверительных детско-родительских отношений, а также применению медиативных технологий в разрешении конфликтов, также отметил представитель ведомства."При этом важно, чтобы администрации учебных заведений не замалчивали проблему, а своевременно реагировали на факты унижения детей, подключали к разрешению таких ситуаций заинтересованные ведомства", - подчеркнул Гайдов.
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вадим гайдов, общество
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости.
Причинами "буллинга" в школах является недостаток знаний у детей об этике ненасилия, недостаточное участие взрослых в жизни ребенка и отсутствие доверительных отношений в семьях, заявил в интервью РИА Новости заместитель начальника ГУОООП МВД России Вадим Гайдов
.
"Мы отмечаем, что причинами такого явления являются дефицит знаний у несовершеннолетних об этике ненасилия, недостаточное участие родителей и педагогов в воспитании несовершеннолетних, а также отсутствие доверительных отношений в семьях", - сказал Гайдов.
По его словам, травле предшествуют затяжные негативные межличностные отношения, развивающиеся на глазах сверстников, педагогов и родителей. Факты разжигания конфликтных ситуаций отмечаются также и в интернете.
В работе с учащимися полицейские акцентируют внимание на обучение детей бесконфликтным отношениям, развитию и укреплению толерантности, принятию мер к обеспечению медиабезопаности, формированию доверительных детско-родительских отношений, а также применению медиативных технологий в разрешении конфликтов, также отметил представитель ведомства.
"При этом важно, чтобы администрации учебных заведений не замалчивали проблему, а своевременно реагировали на факты унижения детей, подключали к разрешению таких ситуаций заинтересованные ведомства", - подчеркнул Гайдов.