Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
https://ria.ru/20210601/trailer_eto_nadolgo-1758208736.html
Трейлер подкаста "Это надолго"
Трейлер подкаста "Это надолго" - РИА Новости, 09.11.2021
Трейлер подкаста "Это надолго"
Разбираем вопросы отношений родителей с детьми, со школой и друг с другом. "Это надолго" – подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
2021-06-01T09:00
2021-11-09T18:52
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758208119_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_8e0aff9323b9bc3e7097e94bb0161a83.jpg
Трейлер подкаста "Это надолго"
Разбираем вопросы отношений родителей с детьми, со школой и друг с другом. "Это надолго" – подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
audio/mpeg
Трейлер подкаста "Это надолго"
Разбираем вопросы отношений родителей с детьми, со школой и друг с другом. "Это надолго" – подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
audio/mpeg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758208119_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_4babf8a19405baf3bc53788187205525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дети, подкаст
09:00 01.06.2021 (обновлено: 18:52 09.11.2021)
 

Трейлер подкаста "Это надолго"

Это надолго
Трейлер подкаста "Это надолго"
1 июня, 09:00
Читать ria.ru в
Разбираем вопросы отношений родителей с детьми, со школой и друг с другом. "Это надолго" – подкаст о том, как помочь вырасти детям и их родителям. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
 
Это надолгоДетиПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:15Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфон
02:15Глава МИД Германии заявил о вероломстве и бесчеловечности Лукашенко
02:15Иммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в крови
02:07ЕС готов ужесточить санкции против Минска из-за кризиса у границ Польши
02:04Минэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годах
01:53СМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка
01:32"Одних денег мало": на Украине назвали условие для поставок газа из России
01:15Юрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарства
01:01Гинцбург: вопрос о применении назальной вакцины решат исследования
00:49Центр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19
00:12Путин назвал основные задачи органов внутренних дел 3:59
00:08Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником 3:59
23:56В РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующих
23:51В Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейский
23:50Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской области
23:45В НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на Луну
23:43Суд оштрафовал саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганство
23:35В Германии заявили о тяжелом положении властей из-за "Северного потока — 2"
23:32Зеленский рассказал о любимых анекдотах
23:19Премьер Польши предложил реадмиссию для высылки мигрантов на родину
Лента новостейМолния
Специалист рассказал, какие излучения в доме покажет смартфонГлава МИД Германии заявил о вероломстве и бесчеловечности ЛукашенкоИммунолог рассказал, о чем говорят скачки уровня антител в кровиЕС готов ужесточить санкции против Минска из-за кризиса у границ ПольшиМинэнерго спрогнозировало объемы добычи нефти в России в 2023-2024 годахСМИ: американца приговорили к десяти годам тюрьмы за убийство щенка"Одних денег мало": на Украине назвали условие для поставок газа из РоссииЮрист объяснила, когда государство вернет деньги за лекарстваГинцбург: вопрос о применении назальной вакцины решат исследованияЦентр Гамалеи разрабатывает препарат из антител для лечения COVID-19Путин назвал основные задачи органов внутренних делПутин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздникомВ РПЦ сочли господдержку фильма об ЛГБТ на Украине провокацией верующихВ Карачаево-Черкесии при задержании преступника погиб полицейскийДва человека погибли при пожаре в жилом доме в Саратовской областиВ НАСА рассказали, когда люди вновь смогут высадиться на ЛунуСуд оштрафовал саратовского депутата Бондаренко за мелкое хулиганствоВ Германии заявили о тяжелом положении властей из-за "Северного потока — 2"Зеленский рассказал о любимых анекдотахПремьер Польши предложил реадмиссию для высылки мигрантов на родину