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Наука
https://ria.ru/20210601/tpu-1734607381.html
Новый способ распыления воды улучшит обработку нефти и пожаротушение
Новый способ распыления воды улучшит обработку нефти и пожаротушение - РИА Новости, 01.06.2021
Новый способ распыления воды улучшит обработку нефти и пожаротушение
Улучшить промышленные способы распыления воды, создав полное математическое описание этого процесса, смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ). РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T03:00
2021-06-01T03:00
наука
университетская наука
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томский политехнический университет
технологии
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Улучшить промышленные способы распыления воды, создав полное математическое описание этого процесса, смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, полученные данные помогут усовершенствовать технологии пожаротушения, а также ряд процессов в нефтехимической отрасли. Результаты опубликованы в журнале Powder Technology.Распыление воды с различными примесями и последующее ее испарение – важная часть многих технологий нефтехимической промышленности, сообщили ученые ТПУ. Однако, по их словам, такие системы сегодня имеют невысокий коэффициент полезного действия, что сказывается на стоимости продукции.Например, в камерах термической очистки, где происходит отделение побочных нефтепродуктов, относительно крупные капли водного раствора не успевают испариться в течение одного цикла работы, что заметно снижает эффективность и повышает затраты времени.Оптимизировать расход энергии и ресурсов, по словам ученых, можно за счет особых условий распыления жидкости, при которых будет невозможно формирование крупных капель. Точные математические параметры такого процесса определены в новом исследовании физиков ТПУ.Полученные данные, по словам авторов работы, помогут заметно увеличить тепловую мощность двигателей сгорания и топок котельных, а также поднять теплопоглощение в теплообменных системах в 3-5 раз. В перспективе это также позволит оптимизировать размеры камер сгорания, тепломассообменных установок и всей совокупности других элементов теплоэнергетических систем.Другое направление, в развитии которого результаты исследования сыграют важную роль, это экологически чистая энергетика, считают ученые ТПУ. По их словам, сегодня активно внедряются системы, позволяющие с помощью воды и водяного пара улавливать опасные продукты горения углеводородов, не допуская их выброса в атмосферу."Мы определили времена трансформации и распада капель под действием аэродинамических сил, впервые нашли точные значения критических критериальных чисел Вебера и Рейнольдса с учетом капиллярности и чисел Онезорге и Лапласа. Это позволяет математически описать весь процесс дробления капель и внести коррективы в существующие методы распыления", – рассказал один из авторов исследования, приглашенный инженер-исследователь ТПУ Иван Войтков.Новые экспериментальные данные, по словам ученых, отличаются большой точностью, так как дробление капель впервые было исследовано в динамике реального воздушного потока, для чего применялась видеосъемка с частотой до 100 000 кадров в секунду. Помимо воды были проанализированы также водосодержащие смеси различных составов, применяемые в промышленности.
https://ria.ru/20201211/tpu-1588580589.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, технологии

Новый способ распыления воды улучшит обработку нефти и пожаротушение

03:00 01.06.2021
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкУчения МЧС по тушению пожара на нефтяном месторождении
Учения МЧС по тушению пожара на нефтяном месторождении - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Улучшить промышленные способы распыления воды, создав полное математическое описание этого процесса, смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, полученные данные помогут усовершенствовать технологии пожаротушения, а также ряд процессов в нефтехимической отрасли. Результаты опубликованы в журнале Powder Technology.
Распыление воды с различными примесями и последующее ее испарение – важная часть многих технологий нефтехимической промышленности, сообщили ученые ТПУ. Однако, по их словам, такие системы сегодня имеют невысокий коэффициент полезного действия, что сказывается на стоимости продукции.
Например, в камерах термической очистки, где происходит отделение побочных нефтепродуктов, относительно крупные капли водного раствора не успевают испариться в течение одного цикла работы, что заметно снижает эффективность и повышает затраты времени.
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Оптимизировать расход энергии и ресурсов, по словам ученых, можно за счет особых условий распыления жидкости, при которых будет невозможно формирование крупных капель. Точные математические параметры такого процесса определены в новом исследовании физиков ТПУ.

“Дробление капель жидкостей, эмульсий, растворов и суспензий позволяет кратно увеличить площадь поверхности их испарения. Используя данный эффект, можно за счет изменения конструкции и положения распрыскивателей значительно повысить эффективность большого числа систем, от пожаротушения до тепловой энергетики, использующей водяной пар”, – объяснил профессор Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова ТПУ, доктор физико-математических наук, профессор Павел Стрижак.

Полученные данные, по словам авторов работы, помогут заметно увеличить тепловую мощность двигателей сгорания и топок котельных, а также поднять теплопоглощение в теплообменных системах в 3-5 раз. В перспективе это также позволит оптимизировать размеры камер сгорания, тепломассообменных установок и всей совокупности других элементов теплоэнергетических систем.
Другое направление, в развитии которого результаты исследования сыграют важную роль, это экологически чистая энергетика, считают ученые ТПУ. По их словам, сегодня активно внедряются системы, позволяющие с помощью воды и водяного пара улавливать опасные продукты горения углеводородов, не допуская их выброса в атмосферу.
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"Мы определили времена трансформации и распада капель под действием аэродинамических сил, впервые нашли точные значения критических критериальных чисел Вебера и Рейнольдса с учетом капиллярности и чисел Онезорге и Лапласа. Это позволяет математически описать весь процесс дробления капель и внести коррективы в существующие методы распыления", – рассказал один из авторов исследования, приглашенный инженер-исследователь ТПУ Иван Войтков.
Новые экспериментальные данные, по словам ученых, отличаются большой точностью, так как дробление капель впервые было исследовано в динамике реального воздушного потока, для чего применялась видеосъемка с частотой до 100 000 кадров в секунду. Помимо воды были проанализированы также водосодержащие смеси различных составов, применяемые в промышленности.
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаТомский политехнический университетТехнологии
 
 
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