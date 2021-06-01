https://ria.ru/20210601/tpu-1734607381.html

Новый способ распыления воды улучшит обработку нефти и пожаротушение

Новый способ распыления воды улучшит обработку нефти и пожаротушение - РИА Новости, 01.06.2021

Новый способ распыления воды улучшит обработку нефти и пожаротушение

Улучшить промышленные способы распыления воды, создав полное математическое описание этого процесса, смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ). РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T03:00

2021-06-01T03:00

2021-06-01T03:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

томский политехнический университет

технологии

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Улучшить промышленные способы распыления воды, создав полное математическое описание этого процесса, смогли ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По их словам, полученные данные помогут усовершенствовать технологии пожаротушения, а также ряд процессов в нефтехимической отрасли. Результаты опубликованы в журнале Powder Technology.Распыление воды с различными примесями и последующее ее испарение – важная часть многих технологий нефтехимической промышленности, сообщили ученые ТПУ. Однако, по их словам, такие системы сегодня имеют невысокий коэффициент полезного действия, что сказывается на стоимости продукции.Например, в камерах термической очистки, где происходит отделение побочных нефтепродуктов, относительно крупные капли водного раствора не успевают испариться в течение одного цикла работы, что заметно снижает эффективность и повышает затраты времени.Оптимизировать расход энергии и ресурсов, по словам ученых, можно за счет особых условий распыления жидкости, при которых будет невозможно формирование крупных капель. Точные математические параметры такого процесса определены в новом исследовании физиков ТПУ.Полученные данные, по словам авторов работы, помогут заметно увеличить тепловую мощность двигателей сгорания и топок котельных, а также поднять теплопоглощение в теплообменных системах в 3-5 раз. В перспективе это также позволит оптимизировать размеры камер сгорания, тепломассообменных установок и всей совокупности других элементов теплоэнергетических систем.Другое направление, в развитии которого результаты исследования сыграют важную роль, это экологически чистая энергетика, считают ученые ТПУ. По их словам, сегодня активно внедряются системы, позволяющие с помощью воды и водяного пара улавливать опасные продукты горения углеводородов, не допуская их выброса в атмосферу."Мы определили времена трансформации и распада капель под действием аэродинамических сил, впервые нашли точные значения критических критериальных чисел Вебера и Рейнольдса с учетом капиллярности и чисел Онезорге и Лапласа. Это позволяет математически описать весь процесс дробления капель и внести коррективы в существующие методы распыления", – рассказал один из авторов исследования, приглашенный инженер-исследователь ТПУ Иван Войтков.Новые экспериментальные данные, по словам ученых, отличаются большой точностью, так как дробление капель впервые было исследовано в динамике реального воздушного потока, для чего применялась видеосъемка с частотой до 100 000 кадров в секунду. Помимо воды были проанализированы также водосодержащие смеси различных составов, применяемые в промышленности.

https://ria.ru/20201211/tpu-1588580589.html

https://ria.ru/20210524/toplivo-1733253677.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, технологии