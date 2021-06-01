https://ria.ru/20210601/telekanaly-1735171932.html

В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала

В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала - РИА Новости, 01.06.2021

В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала

В Белоруссии прекратят вещание телеканалы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ" и "Русская ночь", следует из сообщения на сайте министерства информации республики. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T22:57

2021-06-01T22:57

2021-06-01T22:57

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белоруссии прекратят вещание телеканалы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ" и "Русская ночь", следует из сообщения на сайте министерства информации республики.Отмечается, что решение связано с выявленными нарушениями закона "О рекламе" в материалах, представленных средствами массовой информации для получения разрешения на новый период вещания.В ведомстве также заявили, что телеканал "Русская ночь" за новым разрешением не обратился вовсе.Как уточняется в сообщении, иностранные СМИ получают разрешение на распространение своей продукции сроком на три года.

https://ria.ru/20210412/euronews-1727853735.html

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