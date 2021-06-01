https://ria.ru/20210601/telekanaly-1735171932.html
В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала - РИА Новости, 01.06.2021
В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
В Белоруссии прекратят вещание телеканалы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ" и "Русская ночь", следует из сообщения на сайте министерства информации республики. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:57
2021-06-01T22:57
2021-06-01T22:57
россия
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154773/35/1547733535_0:92:3072:1820_1920x0_80_0_0_7485ae5036a8f29be97feb48a49d7621.jpg
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белоруссии прекратят вещание телеканалы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ" и "Русская ночь", следует из сообщения на сайте министерства информации республики.Отмечается, что решение связано с выявленными нарушениями закона "О рекламе" в материалах, представленных средствами массовой информации для получения разрешения на новый период вещания.В ведомстве также заявили, что телеканал "Русская ночь" за новым разрешением не обратился вовсе.Как уточняется в сообщении, иностранные СМИ получают разрешение на распространение своей продукции сроком на три года.
https://ria.ru/20210412/euronews-1727853735.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154773/35/1547733535_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_951f4ef12c8d26ee7cf40f811fce8200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире