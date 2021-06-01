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В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала - РИА Новости, 01.06.2021
В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
В Белоруссии прекратят вещание телеканалы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ" и "Русская ночь", следует из сообщения на сайте министерства информации республики. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T22:57
2021-06-01T22:57
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белоруссии прекратят вещание телеканалы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ" и "Русская ночь", следует из сообщения на сайте министерства информации республики.Отмечается, что решение связано с выявленными нарушениями закона "О рекламе" в материалах, представленных средствами массовой информации для получения разрешения на новый период вещания.В ведомстве также заявили, что телеканал "Русская ночь" за новым разрешением не обратился вовсе.Как уточняется в сообщении, иностранные СМИ получают разрешение на распространение своей продукции сроком на три года.
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россия, белоруссия, в мире

В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала

22:57 01.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПульт от телевизора
Пульт от телевизора - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Белоруссии прекратят вещание телеканалы "КИНОМИКС", "Телеканал КХЛ" и "Русская ночь", следует из сообщения на сайте министерства информации республики.
Отмечается, что решение связано с выявленными нарушениями закона "О рекламе" в материалах, представленных средствами массовой информации для получения разрешения на новый период вещания.
В ведомстве также заявили, что телеканал "Русская ночь" за новым разрешением не обратился вовсе.
Как уточняется в сообщении, иностранные СМИ получают разрешение на распространение своей продукции сроком на три года.
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