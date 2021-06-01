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Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны

Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны - РИА Новости, 01.06.2021

Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны

Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T16:00

2021-06-01T16:00

2021-06-01T16:00

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны.Поправки вносятся в федеральный закон "Об обороне", их инициатором выступило правительство РФ.Отмечается, что данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан РФ.Служебную тайну в области обороны, говорится в пояснении, составляют сведения, распространение которых может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. В частности, отмечается, что в СМИ "периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности".В соответствии с законом, граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение могут понести административную ответственность в виде денежного штрафа. Военнослужащие могут понести наказание в соответствии с дисциплинарным уставом ВС РФ.

https://ria.ru/20210405/putin-1604315800.html

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