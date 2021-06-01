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Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны
Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны - РИА Новости, 01.06.2021
Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны
Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T16:00
2021-06-01T16:00
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны.Поправки вносятся в федеральный закон "Об обороне", их инициатором выступило правительство РФ.Отмечается, что данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан РФ.Служебную тайну в области обороны, говорится в пояснении, составляют сведения, распространение которых может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. В частности, отмечается, что в СМИ "периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности".В соответствии с законом, граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение могут понести административную ответственность в виде денежного штрафа. Военнослужащие могут понести наказание в соответствии с дисциплинарным уставом ВС РФ.
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россия, вооруженные силы рф, госдума рф, безопасность

Госдума приняла закон о служебной тайне в области обороны

16:00 01.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы в Москве
Здание Государственной Думы в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и сразу в третьем, окончательном чтении закон, вводящий понятие служебной тайны в области обороны.
Поправки вносятся в федеральный закон "Об обороне", их инициатором выступило правительство РФ.

"Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что данная норма позволит установить ограничения на распространение указанной информации для всех федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаций и граждан РФ.
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Служебную тайну в области обороны, говорится в пояснении, составляют сведения, распространение которых может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. В частности, отмечается, что в СМИ "периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности".

"Сведения, составляющие служебную тайну в области обороны, являются информацией ограниченного доступа и не подлежат разглашению", - отмечается в законе. При этом перечни информации, подлежащей отнесению к служебной тайне, должны публиковаться в открытом доступе.

В соответствии с законом, граждане, получившие доступ к подобным сведениям в силу служебного положения, за их разглашение могут понести административную ответственность в виде денежного штрафа. Военнослужащие могут понести наказание в соответствии с дисциплинарным уставом ВС РФ.
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