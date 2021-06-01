https://ria.ru/20210601/sud-1735150856.html

"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского

"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского - РИА Новости, 01.06.2021

"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскала с компании... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:00

2021-06-01T19:00

2021-06-01T19:04

культура

новости культуры

уральские пельмени

девятый арбитражный апелляционный суд

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МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскала с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-директора шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу "Уральских пельменей" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Истец потребовал компенсацию за нарушение его прав на товарный знак "Уральские пельмени" при трансляции на телеканале СТС в 2017-2018 годах 40 выпусков телешоу. Как пояснил в суде юрист, программы были переданы телеканалу ответчиком, который не получил у правообладателя разрешение на использование бренда. При расчете иска "Уральские пельмени" воспользовались нормой, позволяющей правообладателю требовать от нарушителя от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый факт нарушения.ИФМ иск не признала, заявив, что бренд использовался не для индивидуализации товаров или услуг ответчика, а для идентификации выступающего коллектива, причем съемки шли задолго до получения истцом прав на бренд. Как пояснил ответчик, эти права "Уральские пельмени" получили от другой компании Нетиевского – First Hand Media – в 2017 году за 1 рубль. В такой ситуации представитель ИФМ назвал требование о взыскании 200 миллионов рублей злоупотреблением правом.Суд первой инстанции согласился с доводами истца о незаконном использовании его бренда и запретил такое использование в дальнейшем, но в то же время счел 400 тысяч рублей достаточной компенсацией за нарушение.Комментируя РИА Новости решение апелляционного суда, Нетиевский сказал, что вполне им доволен. "Суд отказал "пельменям" в компенсации по максимуму и оставил по минимуму, так как у моей компании не было никакого злого умысла. Наверное, суд учел также, что истец получил бренд от меня за 1 рубль", - отметил бывший участник "Уральских пельменей". Комментарием истца агентство не располагает.По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" было учреждено в 2011 году 10 участниками шоу: Дмитрием Брекоткиным, Сергеем Ершовым, Сергеем Исаевым, Сергеем Калугиным, Вячеславом Мясниковым, Александром Поповым, Дмитрием Соколовым, Андреем Рожковым и Максимом Ярицей, а также Нетиевским. У каждого из них доля 10%.Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.

https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html

https://ria.ru/20210519/sud-1732993629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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новости культуры, уральские пельмени, девятый арбитражный апелляционный суд