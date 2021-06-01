Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210601/sud-1735150856.html
"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского
"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского - РИА Новости, 01.06.2021
"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского
Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскала с компании... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:00
2021-06-01T19:04
культура
новости культуры
уральские пельмени
девятый арбитражный апелляционный суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/94587/06/945870630_0:7:700:401_1920x0_80_0_0_5dd9b134ca9dd05c7c26045980570a26.jpg
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскала с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-директора шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов рублей.Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу "Уральских пельменей" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.Истец потребовал компенсацию за нарушение его прав на товарный знак "Уральские пельмени" при трансляции на телеканале СТС в 2017-2018 годах 40 выпусков телешоу. Как пояснил в суде юрист, программы были переданы телеканалу ответчиком, который не получил у правообладателя разрешение на использование бренда. При расчете иска "Уральские пельмени" воспользовались нормой, позволяющей правообладателю требовать от нарушителя от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый факт нарушения.ИФМ иск не признала, заявив, что бренд использовался не для индивидуализации товаров или услуг ответчика, а для идентификации выступающего коллектива, причем съемки шли задолго до получения истцом прав на бренд. Как пояснил ответчик, эти права "Уральские пельмени" получили от другой компании Нетиевского – First Hand Media – в 2017 году за 1 рубль. В такой ситуации представитель ИФМ назвал требование о взыскании 200 миллионов рублей злоупотреблением правом.Суд первой инстанции согласился с доводами истца о незаконном использовании его бренда и запретил такое использование в дальнейшем, но в то же время счел 400 тысяч рублей достаточной компенсацией за нарушение.Комментируя РИА Новости решение апелляционного суда, Нетиевский сказал, что вполне им доволен. "Суд отказал "пельменям" в компенсации по максимуму и оставил по минимуму, так как у моей компании не было никакого злого умысла. Наверное, суд учел также, что истец получил бренд от меня за 1 рубль", - отметил бывший участник "Уральских пельменей". Комментарием истца агентство не располагает.По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" было учреждено в 2011 году 10 участниками шоу: Дмитрием Брекоткиным, Сергеем Ершовым, Сергеем Исаевым, Сергеем Калугиным, Вячеславом Мясниковым, Александром Поповым, Дмитрием Соколовым, Андреем Рожковым и Максимом Ярицей, а также Нетиевским. У каждого из них доля 10%.Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
https://ria.ru/20201108/kvn-1583408717.html
https://ria.ru/20210519/sud-1732993629.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/94587/06/945870630_52:0:700:486_1920x0_80_0_0_ab85dae9ce67f338ca82c397888843a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, уральские пельмени, девятый арбитражный апелляционный суд

"Уральские пельмени" не отсудили 200 миллионов рублей у Нетиевского

19:00 01.06.2021 (обновлено: 19:04 01.06.2021)
 
© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"Известная в России команда КВН "Уральские пельмени"
Известная в России команда КВН Уральские пельмени - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© Фото : Официальный сайт команды КВН "Уральские пельмени"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, которая по иску ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" взыскала с компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ) экс-директора шоу Сергея Нетиевского 400 тысяч рублей вместо заявленных истцом 200 миллионов рублей.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд во вторник отклонил жалобу "Уральских пельменей" на принятое в феврале решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.
Истец потребовал компенсацию за нарушение его прав на товарный знак "Уральские пельмени" при трансляции на телеканале СТС в 2017-2018 годах 40 выпусков телешоу. Как пояснил в суде юрист, программы были переданы телеканалу ответчиком, который не получил у правообладателя разрешение на использование бренда. При расчете иска "Уральские пельмени" воспользовались нормой, позволяющей правообладателю требовать от нарушителя от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждый факт нарушения.
ИФМ иск не признала, заявив, что бренд использовался не для индивидуализации товаров или услуг ответчика, а для идентификации выступающего коллектива, причем съемки шли задолго до получения истцом прав на бренд. Как пояснил ответчик, эти права "Уральские пельмени" получили от другой компании Нетиевского – First Hand Media – в 2017 году за 1 рубль. В такой ситуации представитель ИФМ назвал требование о взыскании 200 миллионов рублей злоупотреблением правом.
Телеведущий Михаил Шац, актер Сергей Светлаков и участник Comedy Club Гарик Мартиросян (слева направо) на юбилейной игре КВН - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября 2020, 08:00Культура
"Клуб очень находчивых": за кулисами КВН
Суд первой инстанции согласился с доводами истца о незаконном использовании его бренда и запретил такое использование в дальнейшем, но в то же время счел 400 тысяч рублей достаточной компенсацией за нарушение.
Комментируя РИА Новости решение апелляционного суда, Нетиевский сказал, что вполне им доволен. "Суд отказал "пельменям" в компенсации по максимуму и оставил по минимуму, так как у моей компании не было никакого злого умысла. Наверное, суд учел также, что истец получил бренд от меня за 1 рубль", - отметил бывший участник "Уральских пельменей". Комментарием истца агентство не располагает.
По данным ЕГРЮЛ, ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" было учреждено в 2011 году 10 участниками шоу: Дмитрием Брекоткиным, Сергеем Ершовым, Сергеем Исаевым, Сергеем Калугиным, Вячеславом Мясниковым, Александром Поповым, Дмитрием Соколовым, Андреем Рожковым и Максимом Ярицей, а также Нетиевским. У каждого из них доля 10%.
Компания ИФМ на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финдиректором. После освобождения Нетиевского в 2015 году от должности директора ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" он и его компании ведут многочисленные судебные разбирательства с остальными "пельменями", касающиеся в основном прав на товарные знаки и отснятые видеоматериалы.
Новогоднее шоу Уральские пельмени- Борода измята - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 18:25Культура
Суд привлек участников "Уральских пельменей" к делу по иску Нетиевского
 
КультураНовости культурыУральские пельмениДевятый арбитражный апелляционный суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Глава Минприроды рассказал об уровне добычи и запасах золота в России
02:19Компания EY оценила действия властей Москвы во время пандемии
02:15Стало известно, кто знает о деньгах на картах лучше, чем их владельцы
01:59Названа смертельно опасная ошибка при головной боли
01:50В Бразилии снова рассмотрят вопрос об импорте "Спутника V"
01:44Израильская армия заявила о штурме сирийского объекта на Голанах
01:38Эд Ширан согласился стать лицом TikTok
01:20Климкин испугался переговоров Путина и Лукашенко по Крыму
01:16Финансист объяснил, как откладывать деньги, если их нет
00:33Сергей Шнуров представил свою новую группу
00:23Путин пообщается с руководством "Единой России" и победителями праймериз
00:13В Петербурге открывается Международный экономический форум
23:35В Конгрессе предложили восстановить санкции против "Северного потока — 2"
23:27Судан решил пересмотреть соглашение с Россией по созданию военно-морской базы ВМФ
23:26Эрдоган рассказал, какие темы хочет обсудить с Байденом на саммите НАТО
23:24В Германии не выдали S7 разрешение на выполнение двух рейсов
23:18Додон предрек массовые протесты в Молдавии
23:11Зачем злить Россию? Маневры Королевского флота испугали британцев
22:58На федеральной территории "Сириус" сформируют спортивный кластер
22:57В Белоруссии прекратят вещание три российских телеканала
Лента новостейМолния