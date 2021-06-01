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Читателям чешской газеты стало стыдно перед Россией из-за слов главы МИД
Читателям чешской газеты стало стыдно перед Россией из-за слов главы МИД - РИА Новости, 01.06.2021
Читателям чешской газеты стало стыдно перед Россией из-за слов главы МИД
Читатели чешского новостного портала iDnes раскритиковали главу МИД страны Якуба Кулганека, обвинившего Россию в провокациях. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T19:20
2021-06-01T20:10
россия
якуб кулганек
евросоюз
чехия
прага
сша
в мире
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели чешского новостного портала iDnes раскритиковали главу МИД страны Якуба Кулганека, обвинившего Россию в провокациях.Накануне во время беседы с изданием Кулганек заявил, что именно Москва обострила дипломатический конфликт с Прагой, включив Чехию в список недружественных стран.В комментариях к интервью некоторые пользователи возмутились позицией руководителя дипведомства.В частности, министру напомнили о различии терминов "недружественная страна" и "вражеское государство", подчеркнув, что Россия и Чехия не являются врагами."Министр иностранных дел должен хорошо владеть языками или нанимать переводчика, чтобы не путать эти понятия", — возмутился один из читателей."Он ругает сверхдержаву, не имея доказательств. &lt;…&gt; Мне стыдно за нас, как никогда раньше", — посетовал один из пользователей."Евросоюз давно провоцирует Россию по указанию США. Именно США стремятся не допустить сотрудничества между Россией и ЕС", — напомнили в комментариях."Если Западная Европа сблизится с Россией, гегемония Америки прекратится. Поэтому и началась лобовая атака на Россию. А Европа была вынуждена подчиниться", — заключил пользователь.Накануне Кулганек также заявил, что Россия якобы не соблюдает Венскую конвенцию. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что этот документ нарушает не позиция Москвы, а инициированная Прагой высылка российских дипломатов.В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Из страны выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
https://ria.ru/20210531/agenty-1734959150.html
https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html
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россия, якуб кулганек, евросоюз, чехия, прага, сша, в мире

Читателям чешской газеты стало стыдно перед Россией из-за слов главы МИД

19:20 01.06.2021 (обновлено: 20:10 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкОдна из улиц в Праге
Одна из улиц в Праге - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели чешского новостного портала iDnes раскритиковали главу МИД страны Якуба Кулганека, обвинившего Россию в провокациях.
Накануне во время беседы с изданием Кулганек заявил, что именно Москва обострила дипломатический конфликт с Прагой, включив Чехию в список недружественных стран.
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В комментариях к интервью некоторые пользователи возмутились позицией руководителя дипведомства.
В частности, министру напомнили о различии терминов "недружественная страна" и "вражеское государство", подчеркнув, что Россия и Чехия не являются врагами.
"Министр иностранных дел должен хорошо владеть языками или нанимать переводчика, чтобы не путать эти понятия", — возмутился один из читателей.
"Он ругает сверхдержаву, не имея доказательств. <…> Мне стыдно за нас, как никогда раньше", — посетовал один из пользователей.
"Евросоюз давно провоцирует Россию по указанию США. Именно США стремятся не допустить сотрудничества между Россией и ЕС", — напомнили в комментариях.
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"Если Западная Европа сблизится с Россией, гегемония Америки прекратится. Поэтому и началась лобовая атака на Россию. А Европа была вынуждена подчиниться", — заключил пользователь.
Накануне Кулганек также заявил, что Россия якобы не соблюдает Венскую конвенцию. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что этот документ нарушает не позиция Москвы, а инициированная Прагой высылка российских дипломатов.
В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Из страны выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.
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