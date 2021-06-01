https://ria.ru/20210601/stydno-1735155776.html

Читателям чешской газеты стало стыдно перед Россией из-за слов главы МИД

Читателям чешской газеты стало стыдно перед Россией из-за слов главы МИД - РИА Новости, 01.06.2021

Читателям чешской газеты стало стыдно перед Россией из-за слов главы МИД

Читатели чешского новостного портала iDnes раскритиковали главу МИД страны Якуба Кулганека, обвинившего Россию в провокациях. РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T19:20

2021-06-01T19:20

2021-06-01T20:10

россия

якуб кулганек

евросоюз

чехия

прага

сша

в мире

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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Читатели чешского новостного портала iDnes раскритиковали главу МИД страны Якуба Кулганека, обвинившего Россию в провокациях.Накануне во время беседы с изданием Кулганек заявил, что именно Москва обострила дипломатический конфликт с Прагой, включив Чехию в список недружественных стран.В комментариях к интервью некоторые пользователи возмутились позицией руководителя дипведомства.В частности, министру напомнили о различии терминов "недружественная страна" и "вражеское государство", подчеркнув, что Россия и Чехия не являются врагами."Министр иностранных дел должен хорошо владеть языками или нанимать переводчика, чтобы не путать эти понятия", — возмутился один из читателей."Он ругает сверхдержаву, не имея доказательств. <…> Мне стыдно за нас, как никогда раньше", — посетовал один из пользователей."Евросоюз давно провоцирует Россию по указанию США. Именно США стремятся не допустить сотрудничества между Россией и ЕС", — напомнили в комментариях."Если Западная Европа сблизится с Россией, гегемония Америки прекратится. Поэтому и началась лобовая атака на Россию. А Европа была вынуждена подчиниться", — заключил пользователь.Накануне Кулганек также заявил, что Россия якобы не соблюдает Венскую конвенцию. В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что этот документ нарушает не позиция Москвы, а инициированная Прагой высылка российских дипломатов.В середине апреля чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрыву во Врбетице. Из страны выслали 18 российских дипломатов. В ответ Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешской дипмиссии, заявив, что обвинения абсурдны, голословны и надуманны. В Кремле отметили, что бездоказательные обвинения Чехии в адрес России нанесли чрезвычайный вред отношениям двух стран, а также указали на то, что подобные обвинения являются частью широкомасштабной кампании Запада против Москвы.

https://ria.ru/20210531/agenty-1734959150.html

https://ria.ru/20210530/diplomatiya-1734772816.html

https://ria.ru/20210529/diplomats-1734602889.html

россия

чехия

прага

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, якуб кулганек, евросоюз, чехия, прага, сша, в мире