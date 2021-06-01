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Умер журналист Мэлор Стуруа
Умер журналист Мэлор Стуруа - РИА Новости, 01.06.2021
Умер журналист Мэлор Стуруа
Легенда советской международной журналистики Мэлор Стуруа скончался на 94-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов России. РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T11:46
2021-06-01T13:26
россия
московский комсомолец
лондон
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Легенда советской международной журналистики Мэлор Стуруа скончался на 94-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов России.Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Тбилиси (тогда — Тифлис). В 1949 году окончил с отличием Московский институт международных отношений, c 1950 года работал в газете "Известия".В 1960-м в качестве спецкора сопровождал советского лидера Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, был одним из авторов книги об этой поездке "Разбуженный Восток", за что получил журналистскую премию имени Воровского.Как собственный корреспондент "Известий" Стуруа многие годы работал в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, возглавлял отдел газеты по развивающимся странам, был членом редколлегии. Написал более 30 книг, в том числе: "Время по Гринвичу и по существу", "Футбольный Альбион, 1966", "Брожение", "С Потомака на Миссисипи", "Этот безумный…", "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт", "Бурное десятилетие", "Десять из тридцати".На рубеже 1990-х стал сотрудником американского Фонда Карнеги, работал в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, а с 1991 года был профессором Института общественной политики имени Х. Хэмфри Миннесотского университета.С начала 2000-х оставался обозревателем газеты "Московский комсомолец".
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россия, московский комсомолец, лондон, вашингтон (город)

Умер журналист Мэлор Стуруа

11:46 01.06.2021 (обновлено: 13:26 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Птицын / Перейти в фотобанкОбозреватель газеты "Известия" Мэлор Стуруа
Обозреватель газеты Известия Мэлор Стуруа - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Птицын
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МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Легенда советской международной журналистики Мэлор Стуруа скончался на 94-м году жизни, сообщается на сайте Союза журналистов России.

"Союз журналистов России выражает самые глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Мэлора Георгиевича", — говорится в сообщении.

Мэлор Стуруа родился 10 апреля 1928 года в Тбилиси (тогда — Тифлис). В 1949 году окончил с отличием Московский институт международных отношений, c 1950 года работал в газете "Известия".
В 1960-м в качестве спецкора сопровождал советского лидера Никиту Хрущева в поездке по странам Востока, был одним из авторов книги об этой поездке "Разбуженный Восток", за что получил журналистскую премию имени Воровского.
Как собственный корреспондент "Известий" Стуруа многие годы работал в Лондоне, Нью-Йорке и Вашингтоне, возглавлял отдел газеты по развивающимся странам, был членом редколлегии. Написал более 30 книг, в том числе: "Время по Гринвичу и по существу", "Футбольный Альбион, 1966", "Брожение", "С Потомака на Миссисипи", "Этот безумный…", "Вид на Вашингтон из отеля "Уотергейт", "Бурное десятилетие", "Десять из тридцати".
На рубеже 1990-х стал сотрудником американского Фонда Карнеги, работал в Школе государственного управления имени Джона Кеннеди при Гарвардском университете, а с 1991 года был профессором Института общественной политики имени Х. Хэмфри Миннесотского университета.
С начала 2000-х оставался обозревателем газеты "Московский комсомолец".
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