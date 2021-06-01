https://ria.ru/20210601/strelba-1735046888.html

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки - РИА Новости, 01.06.2021

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

Состояние девятилетней девочки, пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге, оценивается как стабильно тяжелое, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T10:12

2021-06-01T10:12

2021-06-01T14:55

стрельба в екатеринбурге

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Состояние девятилетней девочки, пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге, оценивается как стабильно тяжелое, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной детской клинической больницы (ОДКБ).Она находится на искусственной вентиляции легких.Как сообщил заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин, ребенку провели операцию — она длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Девочку ввели в медикаментозную седацию."Назвать это комой нельзя. Это хороший глубокий сон. Так комфортней и ребенку с целью синхронизации с аппаратом искусственной вентиляции легких, и дополнительно позволяет нам углубить по мере необходимости анальгезию", — пояснил врач.Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга с балкона своей квартиры расстрелял прохожих, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.Позднее силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что его уволили из полиции более десяти лет назад.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в екатеринбурге, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия