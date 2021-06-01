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Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки - РИА Новости, 01.06.2021
Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки
Состояние девятилетней девочки, пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге, оценивается как стабильно тяжелое, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T10:12
2021-06-01T14:55
стрельба в екатеринбурге
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Состояние девятилетней девочки, пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге, оценивается как стабильно тяжелое, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной детской клинической больницы (ОДКБ).Она находится на искусственной вентиляции легких.Как сообщил заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин, ребенку провели операцию — она длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Девочку ввели в медикаментозную седацию."Назвать это комой нельзя. Это хороший глубокий сон. Так комфортней и ребенку с целью синхронизации с аппаратом искусственной вентиляции легких, и дополнительно позволяет нам углубить по мере необходимости анальгезию", — пояснил врач.Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга с балкона своей квартиры расстрелял прохожих, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.Позднее силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что его уволили из полиции более десяти лет назад.Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210531/strelba-1734870694.html
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стрельба в екатеринбурге, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург, происшествия

Врачи рассказали о состоянии раненной в Екатеринбурге девочки

10:12 01.06.2021 (обновлено: 14:55 01.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудница детской больницы
Сотрудница детской больницы - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Состояние девятилетней девочки, пострадавший при стрельбе в Екатеринбурге, оценивается как стабильно тяжелое, рассказали РИА Новости в пресс-службе областной детской клинической больницы (ОДКБ).
Она находится на искусственной вентиляции легких.
Как сообщил заведующий отделением реанимации ОДКБ Виталий Лазутин, ребенку провели операцию — она длилась четыре часа и "прошла достаточно успешно". Девочку ввели в медикаментозную седацию.
"Назвать это комой нельзя. Это хороший глубокий сон. Так комфортней и ребенку с целью синхронизации с аппаратом искусственной вентиляции легких, и дополнительно позволяет нам углубить по мере необходимости анальгезию", — пояснил врач.
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Вечером в воскресенье житель Екатеринбурга с балкона своей квартиры расстрелял прохожих, пострадали девочка и сотрудник Росгвардии.
Позднее силовики задержали пьяного 48-летнего мужчину, вооруженного охотничьим карабином. Известно, что его уволили из полиции более десяти лет назад.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
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Стрельба в ЕкатеринбургеРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
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