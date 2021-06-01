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В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией
В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 01.06.2021
В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией
Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для... РИА Новости, 01.06.2021
2021-06-01T21:07
2021-06-01T21:13
россия
министерство обороны сша
нато
китай
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США.По мнению сотрудницы Пентагона, "выбор между сотрудничеством с КНР и РФ или связью с США" для ближневосточных государств должен быть очевиден, а возможные выгоды таких отношений якобы даже нельзя сравнивать.Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности США назвали КНР и РФ главными угрозами, причем Китай назван основным потенциальным противником США. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
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россия, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире

В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией

21:07 01.06.2021 (обновлено: 21:13 01.06.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 01.06.2021
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США.

"Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан", - сказала в ходе вебинара заместитель помощника министра обороны США Дана Строул.

По мнению сотрудницы Пентагона, "выбор между сотрудничеством с КНР и РФ или связью с США" для ближневосточных государств должен быть очевиден, а возможные выгоды таких отношений якобы даже нельзя сравнивать.
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04:56
NI рассказал, почему Россия по-прежнему вселяет ужас в НАТО
Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности США назвали КНР и РФ главными угрозами, причем Китай назван основным потенциальным противником США. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.
 
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