В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией
21:07 01.06.2021 (обновлено: 21:13 01.06.2021)
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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США.
"Очевидно, что определенные страны и партнеры хотели бы увильнуть и проверить, что еще они могли бы получить от Соединенных Штатов, прощупывая почву более тесного сотрудничества с китайцами или русскими, особенно в сфере безопасности и в военно-космической области… я бы хотела просто предостеречь их вновь, что существует точка, когда это превратится в стратегию, которая не только поставит под угрозу ваше сотрудничество с США, но и ваш государственный суверенитет в таких странах, как Ливан", - сказала в ходе вебинара заместитель помощника министра обороны США Дана Строул.
По мнению сотрудницы Пентагона, "выбор между сотрудничеством с КНР и РФ или связью с США" для ближневосточных государств должен быть очевиден, а возможные выгоды таких отношений якобы даже нельзя сравнивать.
Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности США назвали КНР и РФ главными угрозами, причем Китай назван основным потенциальным противником США. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.