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В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией

В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией - РИА Новости, 01.06.2021

В США предостерегли страны Ближнего Востока от сотрудничества с Россией

Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для... РИА Новости, 01.06.2021

2021-06-01T21:07

2021-06-01T21:07

2021-06-01T21:13

россия

министерство обороны сша

нато

китай

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Сотрудница Пентагона Дана Строул предостерегает страны Ближнего Востока от сотрудничества в области безопасности с Россией и Китаем, пригрозив риском для суверенитета этих стран и их отношений с США.По мнению сотрудницы Пентагона, "выбор между сотрудничеством с КНР и РФ или связью с США" для ближневосточных государств должен быть очевиден, а возможные выгоды таких отношений якобы даже нельзя сравнивать.Ранее США не раз заявляли об угрозе в лице России и Китая. В переходных положениях стратегии нацбезопасности США назвали КНР и РФ главными угрозами, причем Китай назван основным потенциальным противником США. В положениях говорилось, что "Пекин и Москва серьезно инвестировали в усилия, направленные на сдерживание преимуществ США и на то, чтобы помешать стране защищать интересы свои и союзников по всему миру". В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

https://ria.ru/20210601/nato-1735031409.html

россия

китай

сша

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россия, министерство обороны сша, нато, китай, сша, в мире